Звезда молодежного сериала провел мастер-класс для якутян

В рамках молодежного фестиваля «Muus uStar» 26 марта состоялся мастер-класс по актерскому мастерству от актера театра и кино, бывшего участника команды КВН «Максимум» Михаила Башкатова.

Участие в мастер-классе приняли более 80 старшеклассников и студентов Арктического государственного института культуры и искусств и Якутского колледжа культуры и искусств им. Макаровой. Ребята съехались из Якутска, пригородов и ближайших улусов. Михаила Башкатова юным талантам Якутии представила заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина, тем самым открыв мероприятие.

«Это замечательно, что в нашей республике проходят такие яркие события для наших талантливых детей и молодежи. Символично, что Михаил Башкатов приехал провести мастер класс по актерскому мастерству накануне Дня театра. Отмечу, что Министерство культуры и духовного развития Якутии уделяет огромное внимание поддержке и образованию наших юных талантов. Мы набираем целевые курсы для обучения, в данный момент у нас два актерских курса, благодаря национальному проекту «Культура», обучаются в Щукинском и Щепкинском театральных институтах. Ребята вернутся работать в Саха и Русский театры», — отметила Марина Силина.

В ходе мастер-класса Михаил Башкатов отметил, что именно в России – одна из сильнейших театральных школ, но, тем не менее, актерская профессия подразумевает постоянное обучение и рост.

«Когда актер заканчивает вуз, он весь заряженный, пластичный, классный, свежий. А потом, хорошо, если он попадает к хорошему режиссеру в хороший театр. Но бывает и иначе. Если говорить о работе в кино, то там ты не растешь, ты просто выдаешь то, что есть. А расти можно либо в театре, работая с хорошим режиссером, либо, как в Америке, в различных актерских школах на интенсивах. Это как тренировки для спортсмена», — поделился мнением актер.

Напомним, фестиваль «Muus uSTAR» — фестиваль, ставший крупнейшей площадкой для поддержки творческих, спортивных, бизнес- и цифровых начинаний молодежи республики. В переводе с якутского «муус устар» означает «ледоход». Фестиваль развивает это значение, пробуждая и раскрывая молодые таланты.





