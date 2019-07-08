Зверское убийство в Якутии: задержан подозреваемый

Заречным межрайонным следственным отделом следственного управления СК Росси по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело факту обнаружения тела мужчины в магазине, расположенном в п. Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что в ночное время 47-летний мужчина, проникнув через окно магазина, расположенного в п. Нижний Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия), совершил тайное хищение денежных средств из кассы вино-водочного отдела в размере свыше 90000 рублей. Затем, пытаясь унести с собой видеорегистратор магазина, чтобы его не увидели на видеокамерах, он проник в помещение охраны, где увидел охранника магазина. Далее, подозреваемый с целью убийства охранника для устранения его в качестве свидетеля, нанес ему множественные ножевые ранения в различные части тела

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Тело охранника утром обнаружено работником магазина.

В настоящее время подозреваемый установлен и задержан, вину в совершенном преступлении полностью признал, в отношении него по ходатайству следователя будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, также проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.