Зверское убийство в Якутии

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в с. Сунтары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

18 марта 2020 года в своем доме, расположенном в с. Сунтар Сунтарского района обнаружено тело девушки, 2000 г.р., с признаками смерти криминального характера.

Предварительно установлено, что 18 марта 2020 года мужчина, 1995 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к своей сожительнице, причиной которых послужила ревность, нанес руками, металлическими стульями и деревянной шваброй множественные удары по различным частям тела потерпевшей, а также облил её горячей водой.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый в совершении преступления задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится опрос свидетелей происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.