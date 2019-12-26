Зверское убийство в Якутии: суд вынес приговор

Верхоянский межрайонный прокурор поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Якутии. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)

В суде установлено, что в начале июня 2017 года, подсудимые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой лиц, на почве личных неприязненных отношений нанесли потерпевшему не менее 59 ударов руками, ногами, металлической трубой и деревянной доской, применяя их как предметы, используемые в качестве оружия, причинив ему множественные телесные повреждения.

В результате полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчин к 7 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.