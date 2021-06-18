Зверское убийство медсестры в Якутске

Следователями СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) отмечается рост количества умышленных тяжких и особо тяжких преступлений против личности в течение мая и первой половины июня. Как сообщают сотрудники СКР, основной причиной убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, стали конфликты, произошедшие в ходе совместного распития спиртных напитков.

Следователь СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) устанавливает обстоятельства трагедии, произошедшей 3 июня 2021 года.

35-летняя женщина, работавшая медицинской сестрой в одном из медучреждений города Якутска, пришла домой и увидела, что ее 34-летний сожитель, с которым они совместно проживали два месяца, распивает спиртные напитки. Женщина предъявила ему претензии в связи с отсутствием работы и злоупотреблением алкоголем, в ответ на это он взял тяжелый предмет, нанес ей удар по голове, после чего схватил нож и нанес по различным частям тела женщины множественные ножевые ранения. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина скрылся. В настоящее время следствие проверяет данные о похищении им банковской карты и драгоценных украшений бывшей возлюбленной. Злоумышленник арестован, вину в совершенном преступлении признал, расследование продолжается.

Жителей республики поразили кадры видеозаписи, запечатлевшей последствия расправы с жителем города Якутска на улице Халтурина 5 июня текущего года. В тот день во дворе жилого дома двое мужчин распивали спиртные напитки, и по мере опьянения между ними разгорался конфликт. На почве внезапно возникшей личной неприязни один из них 1990 г.р., нанес другому удар ножом в шею. От полученного телесного повреждения потерпевший 1985 г.р. скончался на месте преступления в карете скорой помощи, куда был помещен работниками бригады медиков. Злоумышленника задержали случайные очевидцы расправы. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, следствие продолжается.

Давно известно, что алкоголь меняет сознание людей и порой радикально деформирует поведение. Протрезвев, практически все, кто совершил непоправимое, ужасаются последствиям и не могут поверить в собственное «авторство».

Следователи отмечают, что при судебном рассмотрении обстоятельств совершенных преступлений в обязательном порядке принимается во внимание влияние состояния опьянения на поведение обвиняемого при совершении преступления. Зачастую оно признается обстоятельством, отягчающим вину, что влечет ужесточение наказания.