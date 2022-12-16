Зверский случай на лесоповале

Доказательства, собранные Колымским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора 48-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), и его 26-летнему приятелю, осужденному за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления (ч.2 ст. 316 УК РФ).



Следствием и судом установлено, что в июне 2022 года осужденные и их приятель выехали на участок для заготовки леса, где при распитии спиртных напитков между 48-летним осужденным и его знакомым возник конфликт, в ходе которого осужденный охотничьим ножом нанес ему удары в руку и плечо.

Потерпевший попытался убежать в сторону леса, но преследователь догнал его и нанес еще несколько ударов в спину и шею. От полученных травм мужчина скончался.

Вернувшись к месту расположения лагеря, осужденный сообщил приятелю об убийстве. С целью сокрытия следов совершенного преступления мужчины погрузили тело убитого в лодку, вывезли на протоку реки, прикрепили груз и бросили его в воду.

О произошедшем приятели договорились никому не сообщать, однако вскоре сотрудники уголовного розыска получили информацию о событиях того дня.

Следователи провели комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, результаты которых легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда 48-летний мужчина осужден к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, его подельник – к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.