11.01.2022
16:48
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Происшествия

Зверская расправа над лошадьми в Мегино-Кангаласском улусе 🙀😡

В Мегино-Кангаласском улусе неизвестные расстреляли лошадей – сообщает Sakhapress

В редакцию обратилась читательница, которая сообщила, что во время новогодних каникул в селе Телиги Мегино-Кангаласского улуса, в местности Улуу-Сыhыы (Тохтоhут) неизвестные расстреляли кормящихся лошадей. Убили двух кобыл и жеребца.

Лошади принадлежали местному жителю. Животные погибли на месте. Для сельчанина это действительно большая трагедия. Теперь у хозяина лошадей единственная цель — найти преступников и добиться наказания.

Фото: Из соцсетей
Источник: sakhapress.ru @sakhapress1
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