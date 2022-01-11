Зверская расправа над лошадьми в Мегино-Кангаласском улусе 🙀😡

В Мегино-Кангаласском улусе неизвестные расстреляли лошадей – сообщает Sakhapress

В редакцию обратилась читательница, которая сообщила, что во время новогодних каникул в селе Телиги Мегино-Кангаласского улуса, в местности Улуу-Сыhыы (Тохтоhут) неизвестные расстреляли кормящихся лошадей. Убили двух кобыл и жеребца.

Лошади принадлежали местному жителю. Животные погибли на месте. Для сельчанина это действительно большая трагедия. Теперь у хозяина лошадей единственная цель — найти преступников и добиться наказания.