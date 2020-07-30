Звание «Лучший работодатель» заслужить ой как непросто

Детская инфекционная клиническая больница названа в числе лучших работодателей республики в области содействия занятости населения.

Признаюсь, я не удивилась новости, поскольку знаю, что решению социальных вопросов в больнице уделяется много внимания, что, несомненно, способствует созданию позитивного социального имиджа предприятия. В январе этого года главному врачу Детской инфекционной больницы Владимиру Богдашину был вручен диплом победителя Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В этот раз работу работодателей оценивали по результатам взаимодействия с центрами занятости населения по всем программным мероприятиям. В первую очередь, это трудоустройство инвалидов, молодежи, участие в организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан, граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

— В этом году мы приняли участие в конкурсе «Лучший работодатель». Учитывались результаты работы в 2019 году по восемнадцати критериям, — рассказывает Владимир Владимирович. — Принималось во внимание участие работодателя в сотрудничестве со службой занятости, а мы постоянно участвуем в ярмарках вакансий, семинарах, Круглых столах и других мероприятиях, проводимых Комитетом занятости.

Следует заметить, что в больнице постоянно ведется работа по улучшению условий труда сотрудников. Это касается всех категорий работающих: и врачей, среднего, младшего и прочего персонала.

— На результатах конкурса сказалась плотная и результативная работа руководства стационара с профсоюзной организацией. Все вопросы по социальному партнерству отражены в нашем коллективном договоре. Способствуя повышению квалификации, мы оплачиваем все сертификационные циклы для врачей, медсестер, младшего и прочего персонала больницы. Коллектив ежегодно обновляется за счет привлечения молодых специалистов. В этом году к нам пришло двадцать четыре человека: врачи, медсестры, санитары. Мы постоянно помогаем в трудоустройстве людям с инвалидностью. В этом году нам было выделено четыре квоты, и мы их все использовали. Выполняем мы и один из основных критериев конкурса – трудоустройство специалистов, временно принятых на работу, поработав у нас, люди, как правило, остаются.

Условия конкурса предусматривают также отсутствие задолженности предприятия по заработной плате и соблюдение размера заработной платы, которая должна быть не ниже установленного в регионе минимального размера.

— В дополнение к среднемесячной заработной плате мы установили у себя 100%-ную оплату за ночные дежурства врачам и медицинским сестрам, дополнительные дни к очередному отпуску за работу во вредных условиях труда работникам клинико-диагностической лаборатории, отделения реанимации, ЛОР-отделения и рентгенологам. Берем на себя часть затрат сотрудников на санаторно-курортное лечение и отдых детей в лагерях отдыха. Профсоюзная организация больницы оплачивает 50% оплаты сотрудников за занятия в спортивных клубах и секциях, проезд на место отдыха и лечения. Предусмотрено денежное вознаграждение юбилярам. Не лишним стал дополнительный день отпуска родителям первоклассников и выпускников школ.

Найти работу по специальности, даже имея специальность и хорошую репутацию, сейчас непросто, и потому факт получения звания «Лучший работодатель» вызывает искреннее уважение. Так держать, Детская инфекционная!