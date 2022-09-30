30.09.2022
18:07
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Наука

Зуб мамонта — первая редкая находка экспедиции школьников на Тукулунах

29 сентября группа школьников научно-исследовательской экспедиции «Эллэйаада» выехала на знаменитые хангаласские песчаные дюны – Тукуланы.

Возглавлял экспедицию ее бессменный руководитель, известный краевед Прокопий Ноговицын: «В моей команде были семиклассники Сайаан Терентьев, юный орнитолог, исследующий повадки беркутов, и Миша Матвеев, юный палеонтолог, изучающий бивни мамонтёнков. Также присутствовали десятиклассники Егор Чичахов, он интересуется природой минерала вивиант, и неустанный искатель ископаемых костей, удачливый палеонтолог Эрсан Исаков. Сопровождали нас сотрудники нацпарка «Ленские столбы» Роман Широких и Дайаана Жиркова».

Первой находкой участников экспедиции стал зуб мамонта с 11 пластинами, второй – фрагмент черепа с двумя зубами, вероятнее всего бизона. Далее Эрсаном Исаковым были обнаружены три кости от ископаемых животных мамонтовой фауны. «Эти находки на самом деле уникальные, найти подобные экземпляры среди песков Тукулан – редкость», — делится Прокопий Ноговицын. Все находки доставлены в Ойскую среднюю школу и будут дальше изучаться, сообщает тгк @lenapillarsnationalpark

Фото: тгк @lenapillarsnationalpark
Источник: тгк @lenapillarsnationalpark
Один комментарий на «Зуб мамонта — первая редкая находка экспедиции школьников на Тукулунах»
  1. Федор 30.09.2022 18:12

    Зуб мамонта — первая редкая находка экспедиции школьников на Тукулунах
    Исправьте в названии статьи, в самой статье правильно пишете Тукулан, но почему то стало Тукулун в названии статьи.

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