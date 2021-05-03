Зрительский рекорд на гала-концерте Алданской весны

Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности трудовых коллективов «Алданская весна» — любимое несколькими поколениями алданцев мероприятие. Ставший популярный в советские времена и возрожденный несколько лет назад, фестиваль всегда собирает немало участников и зрителей.

В 2021 г. фестиваль талантов прошел в дистанционном формате: конкурсанты подготовили и отправили на суд жюри видеозаписи своих выступлений. Общее число участников – как солистов, так и талантов в составе творческих коллективов — превысило 200 человек. Свои способности в вокальном, инструментальном, танцевальном творчестве продемонстрировали сотрудники отдела МВД России по Алданскому району, филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети», дошкольных и общеобразовательных организаций, студенты ссузов, культурных учреждений, ФКУ Упрдор «Лена» (представившего самый массовый коллектив выступающих), АО АК «Железные дороги Якутии», общественных организаций района и др.

В состав жюри конкурса были приглашены специалисты отдела народного творчества Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий: Анастасия Титовна Аммосова, специалист отдела народного творчества, отличник культуры РС (Я), Ирина Амировна Дускулова, Николай Николавевич Терютин — председатель, специалист отдела народного творчества, отличник культуры РС (Я), Отличник образования РС (Я), отличник молодежной политики РС (Я), «Учитель учителей РС (Я)», почетный работник общего образования РФ.

Гала-концерт победителей и призеров фестиваля так же – в интерактивном формате — состоялся на официальной странице МО «Алданский район» в сети Инстаграм. Страница муниципального образования имеет свыше 10 тысяч подписчиков, и номера конкурсантов увидело рекордное количество зрителей. Большинство видеороликов набрали несколько тысяч просмотров. В такой форме есть свои преимущества – понравившийся клип можно пересматривать вновь и вновь.

Артисты прочли немало лестных комментариев от поклонников их творчества: «Трижды пересмотрела ролик и получила огромное удовольствие!», «Хочется слушать и слушать!», «Шикарный голос, отличное исполнение!», «Таланты, достойные выступлений на российских конкурсах!».

Множество восторженных отзывов оставили жители района, услышавшие песни «Кукушка» в исполнении сотрудницы коррекционной школы-интерната Натальи Лаврецовой (к слову, Наталья принимает участие в «Алданской весне» не в первый раз, становилась обладателем гран-при конкурса в 2016 г.), «Ты же выжил, солдат» — учителя гимназии п. Нижний Куранах Раисы Сахибгареевой. До недавнего времени не многие знали, что помощник начальника по работе с личным составом ОМВД России по Алданскому району Александр Самарский прекрасно играет на скрипке. По итогам фестиваля подполковнику внутренней службы, исполнившему знаменитую композицию Линдси Стирлинг Elements, присуждено третье место в номинации «Инструментальное творчество». А первое место в этой номинации завоевала Мария Гордиенко – начальник юридического сектора ФАО «ДРСК» «ЮЯЭС», не впервые удивляющая своими музыкальными талантами коллег и земляков. На этот раз она подготовила для конкурса «Сонет» Евгения Доги, известный по кинофильму «Зеленая волна».

Давно знакомая поклонникам алданской рок-группы АsperiA песня «Доля» прозвучала в новой аранжировке: исполнение на гитаре (Александр Глотов) было дополнено звучанием кларнета (Ирина Карпова) и домры (Клара Карманова). Вместе с этим бархатное соло Александра Лукина и операторская работа Сергея Шипачева уже сделали клип настоящим хитом. На фестивале «Алданская весна» творческое объединение получило первое место в номинации «Вокально-инструментальное творчество»

А гран-при фестиваля-конкурса «Алданская весна – 2021» был присужден педагогическому коллективу Алданской школы искусств им. А. Т. Никитина под руководством молодого преподавателя Екатерины Куценко, исполнивших ностальгическое «Весеннее попурри».

Для всех участников фестиваля-конкурса организаторы – Управление культуры и искусства Алданского района — подготовили сувениры. Вручение грамот, наград и сертификатов состоится с соблюдением противоэпидемических мер в индивидуальном порядке после окончания нерабочих и праздничных дней.