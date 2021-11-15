Зрители опасаются, что увидят Суоhалдыйа Толбоноох в ночных кошмарах

Сегодня, 15 ноября в Саха театре состоялась премьера спектакля «Суоhалдьыйа Толбоноох» режиссера Руслана ТАРАХОВСКОГО.

Перед началом спектакля выступили министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ и директор Саха театра Петр МАКАРОВ. Выступившие отметили, что этот спектакль театр ставил в далеком 1975 году. Околотеатральные круги с нетерпением ждали этот спектакль в прочтении молодого режиссера.

До сих пор зрители вспоминают, как несравненно исполняла главную роль молодая актриса Степанида БОРИСОВА, тогда только начинавшая театральную карьеру. Ее красота, харизма, молодость и талант очень высоко подняли планку роли Суоhалдыйа Толбоноох. К слову сказать, государственный советник и гениальный режиссер Андрей БОРИСОВ и первая исполнительница роли Суоhалдыйа Толбоноох Степанида БОРИСОВА были на прогоне спектакля вчера, в воскресенье. Звездная театральная пара после прогона удалилась из родного театра, не сказав ни слова создателям и артистам спектакля, сообщают SakhaLife.

Сегодня в театре был полный аншлаг по меркам пандемии. Конечно, были проданы лишь часть билетов, чтоб зрители сидели с социальной дистанцией. Обычно в Саха театре бывает, преимущественно, сахаязычная публика. Но на этой премьере было много русскоязычных зрителей, которые смотрели спектакль с синхронным переводом в наушниках. Ожидания в обществе были очень большими, ведь спектакль поставлен по очень известной легенде.

Создатели спектакля не обманули ожиданий зрителей. Особенно хвалят декорации и музыку. Наиболее впечатлил зрителей момент, когда под звуки грома появилась Суоhалдыйа Толбоноох в перевернутом мире, то есть ставшая привидением – уер. Некоторые зрители опасаются, что теперь увидят персонажей спектакля в ночном кошмаре. Впрочем, любой, кто слышал эту легенду, понимает, что спектакль будет с элементами хоррора. И острые ощущения – неотъемлемая часть подобных зрелищ.

В конце зрители аплодировали строя. Аплодисменты перешли в овацию.

Премьерные показы состоятся так же 16, 17 и 18 ноября. Все билеты на премьеры были раскуплены еще до появления афиши.