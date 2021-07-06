Зрителей Нюрбинского театра ждал сюрприз

30 июня Нюрбинский государственный передвижной драматический театр завершил 55-й театральный сезон, посвященный 80-летию 2-го Нюрбинского Колхозного театра и 55-летию Нюрбинского госдрамтеатра. Сезон театр завершил премьерой спектакля «Тина жизни» А.Софронова-Алампа.

«Тина жизни» в постановке Динислама Тууйас уже 8-ая премьера театрального сезона. Зрители, не попавшие на закрытие, смогут увидеть постановку теперь уже только в будущем сезоне. После спектакля на сцену вышла вся труппа театра, а также директор Юрий Макаров.

Замглавы по социальным вопросам МР «Нюрбинский район» Уларова А.М. от лица главы поздравила весь актёрский состав с замечательным завершением 55-го театрального сезона, заслуженную артистку РС (Я) Кривогорницыну Александру с 70-летием и помощника режиссера, отличника культуры РС (Я) Валентину Гаврильеву с 60-летием. Также юбиляров сезона поздравили и поделились своими впечатлениями о премьере заместитель главы МО «Город Нюрба» Куличкина М.К. и заместитель начальника департамента культуры Нюрбинского района Степанова Л.Р.

Директор театра, заслуженный деятель искусств РС (Я) Юрий Макаров поздравил от имени коллектива одну из основательниц театра, народную артистку РС (Я) Валентину Николаеву с закрытием сезона, поблагодарил зрителей.

По проектору были показаны фотографии зданий, где за всю историю своего существования театр работал в разные годы, также зрители увидели проект нового здания театра, этапы строительства.

В этот вечер на сцену театра вышли самые преданные зрители 55-го сезона: Алексеева Марианна Васильевна, Иннокентьева Наталья Михайловна, Семенова Светлана Аркадьевна. Им были вручены специальные пригласительные на открытие нового здания театра. Такие же пригласительные получат друзья, партнеры театра Камилова Айталина Акпаралиевна, Семенов Василий Николаевич. По входным билетам было разыграно одно пригласительное на открытие нового здания театра, с легкой руки народной артистки РС (Я) Валентины Николаевой, счастливой обладательницей специального пригласительного стала жительница Амакинского округа, поклонница театрального искусства Антонина Батретдинова.

Поклонница Нюрбинского театра Иннокентьева Н.М.: «Премьера спектакля «Олох дьэбэрэтэ» Алампа Динислама Тутаева состоялась в день закрытия театрального сезона. Классику якутской литературы в осмыслении молодого режиссера Динислама Тутаева зрительный зал смотрел, затаив дыхание. Бешеная энергетика молодых артистов увлекла искренними страданиями героинь спектакля Маайыс и Даайыс. Молодая артистка Лена Яковлева, как светоч в темноте, как сигнал, что нужны коренные изменения в нашей жизни. Она символизирует светлые идеалы, которые растаптывают темные силы. От неё исходит светлая энергетика добра, мира и любви. Художник Туйаара Львова и режиссёр Динислам Тутаев-Тууйас не стали зрителей отвлекать пышными или вычурными декорациями, все черно-белое, прямолинейное, белые стулья и дверь, в белом одеянии только Маайыс. Художник-гримёр Мария Мигалкина постаралась на славу, лица загримированы так, что дают понять не индивидуальность героев, а их типичность. В этой жизни все условно. Образ Даайыс ярко раскрыла артистка Надежда Афанасьева, да ей всего тридцать лет, так молода и юна душой ее героиня, восставшая всем своим нутром против гнета, которая полюбила, вопреки несвободе. Мятущиеся молодые женщины Маайыс и Даайыс страстно протестуют против гнета, против условностей быта, они любят и хотят быть любимыми, а родители по-своему желают добра им. Образы авторитарных родителей ярко и сильно исполнили Сардана Михайлова и Прокопий Федоров, а ревнивого и слабого мужа Конощук Олег. Спектакль заставил по-новому взглянуть на Надежду Афанасьеву в роли Даайыс, несомненно, это большая удача молодого режиссера сломавшего стереотипы, а артист Прокопий Федоров и молодая артистка Сардана Михайлова полностью раскрыли образы темных сил, которые маскируются под личиной благообразия. Спектакль построен на антитезе добра-зла, белого-чёрного, любви-ненависти, рождении-смерти. Одной из важных деталей спектакля является белая дверь. Как и век назад, мы совсем не изменились, добро и любовь нуждаются в нашей защите, так призывает спектакль Динислама Тутаева. Победить зло или сдаться – все в наших руках. Огромная благодарность всем артистам и режиссеру за премьеру спектакля!»