15.04.2023
16:50
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Якутия

Зреют помидоры и распускаются цветы, а за окном снег!

В с. Тополиное Томпонского района: у Натальи Баишевой плодоносят помидоры и распускается «Королевский цветок», а за окном зима, сообщает тгк @tompovestnik

Фото: тгк @tompovestnik
Источник: тгк @tompovestnik

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