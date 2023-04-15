Зреют помидоры и распускаются цветы, а за окном снег!

В с. Тополиное Томпонского района: у Натальи Баишевой плодоносят помидоры и распускается «Королевский цветок», а за окном зима, сообщает тгк @tompovestnik

Фото: тгк @tompovestnik Источник: тгк @tompovestnik

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