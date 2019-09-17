Зрелищное шоу в Бриллиантовом цирке!
Совсем скоро, с 4 по 6 октября, на манеже Бриллиантового цирка Якутии раскроет новые таланты будущих звезд цирка VI Международный цирковой фестиваль «Мамонтёнок-2019» («Little Mammoth – 2019»).
Это один из самых ярких и открытых фестивалей-конкурсов в самых различных жанрах циркового искусства. В фестивале примут участие юные артисты, а также именитые гости из Израиля, Монголии, Казахстана, Беларуси, Вьетнама, Колумбии, Армении, Венгрии, Монако, Татарстана, Бурятии, Якутии, Москвы, Челябинска, Перми, Краснодара. Впервые в этом году возраст участников фестиваля не ограничен.
Вы увидите удивительные силовые трюки, завораживающие выступления под куполом цирка воздушных гимнастов и канатоходцев, блистательные номера жонглеров, эквилибристов, акробатов, наездников, дрессировщиков и самые весёлые репризы забавных клоунов.
С 7 по 13 октября шоу-представление победителей фестиваля на арене Бриллиантового цирка Якутии.
Не пропустите волшебный праздник цирка, улыбок, мира и добра!!!
Приходите на грандиозное зрелищное событие этой осени и получите заряд позитивной энергии на весь год!!!
Возрастное ограничение 0+.
Дата: 4-13 октября 2019 г.
Телефон кассы: 735-537, 42-95-68.
Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.
Whatsapp +7 (999) 174-67-82