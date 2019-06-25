Зрелищное шоу «Цирк и Спорт»

ЦИРК — это удивительный мир, в котором есть место чудесам, но добиться которых можно только каждодневными тренировками и огромной любовью к своему делу.

ЦИРК — это спорт, благодаря которому человек развивает свое тело и характер, спорт сложный, но творческий и потрясающе красивый!!!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых приветствует всех участников и гостей VII Спортивных игр народов Якутии и приглашает 5 июля в 20:00 ч. на стадион «Амма-Олимп» на зрелищнее и увлекательное цирковое шоу «ЦИРК И СПОРТ».

Вы увидите самые захватывающие фрагменты легендарного и эксклюзивного циркового спектакля «Тепло вечной мерзлоты» в исполнении артистов цирка, лауреатов международных конкурсов-фестивалей в России, Казахстане и серебряных призеров Монте–Карло, Латина (Италия), Испании. Перед вами выступят юные артисты цирка, выпускники Пекинского Международного Колледжа Искусств, обладатели Гран-при ХI Международного фестиваля в Пекине и I Дальневосточного фестиваля циркового искусства в г. Хабаровск «Поколение NEXT-3», веселые клоуны, дрессированные животные, балет и оркестр Государственного цирка РС (Я).

Лучшие номера, головокружительные трюки, яркие моменты, взрывные эмоции и невероятные впечатления ждут вас!!!

Не пропустите яркое и незабываемое событие этого лета!!!

Возрастное ограничение 0+

Дата: 5 июля 2019 г.

Время: 20:00 ч.

Стоимость билетов: 300 р. (у общественных распространителей)

Телефон кассы цирка: 735-537, 42-95-68

Место: стадион «Амма-Олимп» с.Амга