ЗОЖ: стань волонтером-наставником!

С 6 по 8 сентября в Якутске состоится Слет волонтеров в сфере ТЗОЖ «Живи трезво! Делай добро!».

Волонтеры проекта «Живи трезво! Делай добро!» начинают третий волонтерский этап работы, чтобы передать свои знания и умения в трезвости детям — волонтёрам.

К сведению: совместный проект «Живи трезво! Делай добро!» ЯРО «Общее Дело» (руководитель Колесникова Е.К.) и Управления образования ГО г. Якутск стартовал в феврале 2019 года с обучения учителей школ на семинаре «Реализация общероссийского проекта здоровьесбережения нации «Здоровая Россия – общее дело». В школах города был реализован первый (информационный) этап проекта «Живи трезво! Делай добро!». В марте-апреле прошли презентации фильмов, направленных на пропаганду трезвости в рамках месячника по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (март) на классных часах и родительских собраниях. В мае прошел второй (интеллектуальный) этап с вовлечением волонтеров из молодежной среды по принципу «сверстник-сверстнику»: были проведены выставки рисунков и плакатов в формате социальной рекламы, викторина «Что? Где? Когда?».

— На роль волонтеров-наставников нужны люди с активной гражданской позицией! – говорят организаторы проекта. – Мы будем работать с командами волонтеров — учащихся 7 — 11 классов школ Якутска и его пригородов, будем реализовывать различные социальные проекты с детьми и родителями под руководством наставников. Работе с командой волонтёров-школьников нас будут обучать известные тренер-консультант, коуч Дамир Нигматянов и психолог, аддиктолог Олег Моисеев.

Внимание: в данный момент проходит конкурс волонтеров-наставников для работы в проекте.

Запись на собеседование до 10 августа 2019 г. по телефонам 8914 825 14 34, 8924 167 12 35. Резюме в свободной форме с собой. Прошедшим собеседование — бонус в виде обучения на курсе ШИЧКО «Сознательная Трезвость» с выдачей удостоверения.