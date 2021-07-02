Зоя Стрекаловская: Любительские театры в Якутии есть!

В Арктическом государственном институте культуры и искусств продолжается приемная кампания 2021 года. Одним из интересных профилей в этом году является подготовка руководителей любительских театров, о чем рассказала заведующий кафедрой народной художественной культуры вуза Зоя Стрекаловская.

«Любительские театры в Якутии существуют издревле, еще с появления фольклорных театров. На протяжении нескольких лет они развиваются. Но на наш взгляд, любительские театры, которые функционируют практически по всей республике, должны выйти на новый уровень. Студенты, решившие поступить по данному направлению подготовки, с первого курса будут втянуты в практические занятия. Мастером профиля является талантливый и известный в республике Захар Никитин, который по совместительству является директором Якутского колледжа культуры и искусств», — говорит Зоя Стрекаловская.

Она отметила, что по данному направлению предусмотрены 21 бюджетное место: 15 на очной основе обучения и 6 – заочной. Студенты под руководством профессионалов своего дела пройдут основы актерского мастерства, а также режиссерско-постановочной деятельности.

Напомним, приемная кампания вуза по вступительным творческим экзаменам продлится до 7 июля. Документы принимаются через сервис «Поступление в вуз онлайн», посредством Почты России и на сайте вуза http://priem2021.agiki.ru.

Более подробно о приёмной кампании 2021 года: http://agiki.ru/abitur

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