Зоя Корнилова: Как голосовать?

Ко мне обратились и продолжают обращаться многие избиратели по вопросу голосования о поправках в Конституцию Российской Федерации:

— Прошу у Вас совета как голосовать. Что будет лучше для народа?;

— Надо ли бойкотировать эти выборы?

— Нас в Якутии численность мала и не влияет на результаты голосования;

— Часть вопросов я не поддерживаю, как голосовать?

Государственная Дума РФ и Федеральное собрание РФ уже приняли, зачем нужны эти выборы и т.д.

Последнее обращение моей коллеги по разработке межотраслевого баланса ЯАССР, на основе которой смогла республика доказать Федеральному центру, что Якутия не может быть дотационным и фактически является донором, и получила долю от доходов добычи алмазов и золота, пишет «…что чем ближе выборы, тем людям все сложнее и сложнее определиться. Что вы скажете по высказываниям Макара Яковлева?», заставила меня открыто высказать свое мнение.

Если рассмотреть предлагаемые поправки в Конституцию Российской Федерации в последовательности в пределах действующего законодательства, он полностью прав, я его в основном поддерживаю. Но он не затрагивает другую сторону проблемы – чем вызваны эти поправки, для чего они нужны.

Сегодня фактически Россия потеряла свой суверенитет. Многие политологи и историки пишут, что в 90-ые годы СССР проиграл «Холодную войну». В 2013 г. д.и.н. В. БАГДАСАРЯН провел анализ нашей Конституции, сравнив с Конституцией других стран. Он пришел к выводу, что эта Конституция побежденного государства, нацеленного на уничтожение России, и текст статьи 15, п. 4 вписываются в законы стран, которые проиграли войну.

После развала СССР именно США стал мировым лидером. Мир стал однополярным и из России сделали колонию – колониальное государство, созданное на руинах СССР в своих американских интересах. Об этом свидетельствует статья15, п. 4, как растолковал Верховный суд: в целом она гласит, что Россией управляет международное спецучреждение (например, Международный валютный фонд – МВФ), который так или иначе под контролем США. Пока мы не знаем, какие договоры и соглашения успели подписать М. ГОРБАЧЕВ и Б. ЕЛЬЦИН, что значительная часть доходов страны выводится олигархами через офшоры, открылись в американских и европейских банках миллиардные счета, 70–80% недвижимости страны: заводы, фабрики и т.д. перешли в руки иностранцев, коррупция захлебнула все органы власти, увеличивается разрыв доходов между богатыми и бедными и т.д. Как вернуть суверенитет мирным путем? Решено начать с внесения поправок в действующую Конституцию РФ, в том числе статью 15.

Поправки приняты и поддержаны законодательными собраниями регионов, Государственной Думой и Советом Федерации. Возникает вопрос, зачем нужно общероссийское голосование по принятым всеми законодательными органами власти России поправкам?

Суверенитет Российской Федерации можно вернуть только последующим изменением первой главы Конституции РФ и всей Конституции по воле народа. А общероссийское голосование 1 июля с ответом «Да» означает, что народ дает согласие менять ельцинскую Конституцию и позволит утвердить суверенитет Российского государства, т.е. допустить процесс изменения колониального государства в независимую свободную Россию. Но ситуация, сложившаяся в стране и в мире, сегодня мне напоминает 90-ые годы, когда нашими руками был разрушен СССР. С 1990 года Верховным Советом народных депутатов СССР поднимается вопрос о Союзном договоре, особенно остро обсуждается вопрос о праве выхода республик из состава СССР. Начинается конкретная работа по подписанию нового Союзного договора. Идут горячие споры во всех республиках. Прибалтийские республики поднимают вопрос о выходе из состава СССР – и согласия о подписании нового Союзного договора не достигается. 8 декабря 1991 г. руководители России, Украины, Белоруссии — Борис ЕЛЬЦИН, Леонид КРАВЧУК, Станислав ШУШКЕВИЧ подписали Беловежское соглашение и подписали договор о создании Союза Независимых Государств (СНГ). 26 декабря 1991 г. после ратификации Беловежского соглашения на заключительном заседании Верховного Совета народных депутатов СССР принята «Декларация в связи с созданием Содружества «Независимых государств(№141–Н)» о прекращении существования СССР.

На этом заседании разрешили присутствовать народным депутатам РСФСР. Каждый из нас подходил к народным депутатам СССР своего региона, республики с просьбой не голосовать за роспуск Верховного Совета СССР, что приведет к разрушению государства. Но, к сожалению, большинство народных депутатов не принимали наши предупреждения, не верили, что результат этого голосования приведет к уничтожению СССР.

Многие народные депутаты на нашу просьбу отвечали «что они без работы не останутся, на новых выборах изберут новый состав народных депутатов СССР, без прибалтийских республик. СССР переживет, многие республики живут за счет союзного бюджета и т.д. А СМИ захлебывались черным пиаром, не хуже, чем в настоящее время.

Все, кто был против М. Горбачёва и Б. Ельцина, проводимую ими политику обзывали «красно-коричневой». Население в своем большинстве не верило, что закон о приватизации и проект новой российской Конституции разрабатывается представителями США и правовиками Европы, меняется общественный строй страны – переходим от социализма к капитализму, что образование, здравоохранение, жилье будет платным, появится безработица.

На развал Советского Союза и на поддержку политики Ельцина США расходовала огромные деньги.

Например, через 27 лет узнали из рассекреченного телефонного разговора Б. Ельцина с президентом США КЛИНТОНОМ от 21 сентября 1993 года, за две недели до расстрела Верховного Совета народных депутатов РСФСР, о факте предательства парламента России за 2,5 млрд. долларов.

Состоялся разговор:

ЕБН: Билл я решил разогнать ВС, там стало много коммунистов.

К.: Армия и спецслужбы на твоей стороне?

ЕБН: Да.

К.: Это хорошо. США даст вам 2,5 млрд. долларов на продолжение реформы.

В настоящее время идет «Гибридная война»: биологическая, медицинская, цифровая, идеологическая, психологическая, без разрывов бомб и стрельбы. Только пандемия может разрушить всю экономику целого государства, увеличить число безработных, снизить уровень жизни большинства населения, вызовет недовольство и социальные возмущения.

В таких условиях мы выживем только консолидацией всех граждан и всех народов, как было в 1941–1945 гг. Укрепить суверенитет Российской Федерации и тем самым спасти Российское государство, не отвлекаясь на больные точечные вопросы разного направления, необходимо разным слоям общества в данный момент.

Споры по разным поправкам проводятся для отвлечения народа от главной цели – укрепления суверенитета Российской Федерации. Обратите внимание как вопрос в бюллетене: «Вы одобряете изменения в Конституции Российской Федерации?». Ответ «Да» и «Нет».

Ответ «Да» для меня означает, что народ Российской Федерации разрешает менять ельцинскую Конституцию, принятую в 1993 г. после расстрела Верховного Совета РСФСР. Это свершится нелегко, от всех нас требуется терпение, любовь к Родине, самоотверженный труд и консолидация всего общества ради спасения независимой свободной Российской Федерации.

Надо всем участвовать в голосовании и поддержать поправки к Конституции РФ.