Зоозащитники Якутска отказались от вылова собак

Благотворительный фонд «Помоги выжить» уведомил окружную администрацию Якутска о том, что фонд снимает с себя обязательства по отлову безнадзорных животных Якутска.

Заявление зоозащитная организация сделала после общественного обсуждения «собачьего вопроса», инициированного Общественной палатой Якутска. Ранее на News.Ykt.Ru выходил материал о финансировании пункта передержки животных.

Егор Кардашевский, заместитель главы Якутска по городскому хозяйству:

— После заседания Общественной палаты Якутска, которое состоялось накануне, руководитель фонда «Помоги выжить» Екатерина Безрученко уведомила нас о том, что фонд снимает с себя обязательства по отлову безнадзорных собак с улиц города Якутск. Поскольку данное решение усугубит и без того сложную ситуацию с собаками в городе, нами в оперативном порядке рассмотрен вопрос о временной передаче функций по отлову в АО «Якутдорстрой». На предприятии есть вся необходимая техника для организации данных мероприятий в соответствии с требованиями, предъявляемыми законом об ответственном обращении с животными. Отмечу, что речь идет только об отлове, функции по содержанию собак в пункте передержки безнадзорных животных остаются за фондом «Помоги выжить».

Руководитель Екатерина Безрученко в комментарии News.Ykt.Ru сообщила, что фонд продолжит работу в пункте передержки животных.