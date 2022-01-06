Зоозащитники требуют ответа у мэра Якутска
Зоозащитники написали открытое письмо мэру Якутска Евгению Григорьеву. Оно опубликовано на странице Фонда защиты животных(ФЗЖ) «Белый Бим» в Инстаграм, сообщает ИА SakhaNews.
В письме сообщается: «нас интересует вопрос строительства нового пункта передержки собак на улице Автодорожной, 1/4. Известно, что ангар уже переоборудован под передержку, там установлены клетки на 300-320 собак. Сегодня, 05.01.22, туда начали свозить отловленных собак.
Согласно ст.18 ч.3 п.5 ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными», «содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не допускается». Нормы закона допускают содержание животных только в приютах, которых в Якутске нет».
Зоозащитники требуют ответа мэра Якутска на такие вопросы:
- Какая организация будет ответственна за содержание животных в новом ППБЖ?
- Каким документом регламентирована деятельность нового ППБЖ?
- На какие средства и в каких объемах он будет содержаться?
- Имеется ли ветеринарный врач для осмотра животных?
- Предусмотрено ли в новом ППБЖ пожизненное содержание животных — безвозвратный отлов либо это будет временная передержка с последующим возвратом собак в среду обитания?
- Что планируется делать, когда все имеющиеся места заполнятся?
- Будет ли обеспечен допуск в новый ППБЖ волонтеров?
- Планируется ли строительство в Якутске приюта для животных?
На видео в YouTube — строительство вольеров для безнадзорных собак.
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