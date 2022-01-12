12.01.2022
15:37
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Экология

Зоозащитники сообщили о новом способе избавления от животных в Якутске!

Аккаунт 4 лапки сообщил о новом способе избавления от животных в январском морозном Якутске.

🤬Новый метод избавления
Сегодня утром на теплую остановку так «заботливо» подкинули целую семью‼️‼️

Нужна помощь
-передержка
-так же помощь транспортом

За адресом в директ или по тел 89659949994

Спасем маму и малышей🙏

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Четыре лапки
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+7 (999) 174-67-82
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