Зоозащитники собирают народный сход у якутского постпредства в Москве

Сегодня, 10 марта в 17:00 зоозащитники собираются провести народный сход у представительства Якутии в Москве. Призыв об этом распространяется в социальных сетях. Указан и адрес постпредства Якутии — Мясницкий проезд, 3, строение 1. Об этом сообщает сайт Якутия24.

Напомним, что факт обнаружения трупов собак и кошек в контейнере на территории Пункта передержки животных в Якутске 9 марта, попал в федеральные СМИ и активно обсуждается в обществе.

«Приходите зажечь свечу за бедных животных!», — говорится в призыве к акции в Москве.

В Якутске в этот же день, в 20 часов Фонд защиты животных «Белый Бим» проведет акцию в память о жестоко убитых животных. Зажжение свечи состоится около памятника бездомной собаке (перекрёсток улиц Орджоникидзе и Кирова возле торгового центра «Туймаада»). Акцию скорби назвали «Свеча для маленького друга». В соцсети информация о ней распространяется под хэштегом #стопживодеры и #вместемысила

Отметим, что организаторы массовых мероприятий должны загодя уведомлять местные власти. Однако в данных случаях у организаторов не было запаса времени. Неизвестно, как отнесутся к этим мероприятиям правоохранительные органы.