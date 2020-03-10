Зоозащитники: А было ли бешенство? Или это удобный повод для расправы?

Умерщвлению животных в пункте передержки Якутска, обнаруженному 9 марта, посвятил несколько публикаций StormMedia24, главным редактором которого является Марина САНТАЕВА, известный журналист и одна из активных зоозащитниц Якутска.

Она была в числе людей, которые и обнаружили в пункте передержки Якутска массово убитых животных. Трупы животных были обнаружены в контейнере на территории ППЖ, несколько десятков собак и кошек были просто накиданы друг на друга, на некоторых животных кровь. Издание разметило несколько видео и фото трупиков котят, обнаруженных рядом с ППЖ.

Ни одного животного не оказалось в теплом помещении, где содержались в основном гладкошерстные собаки, кормящие суки и щенки.

Также не обнаружилось ни одной кошки в кошатнике.

В уличных вольерах зоозащитники насчитали порядка 73 взрослых собак.

На место была вызвана полиция. В течение трех часов на территории пункта передержки велись мероприятия. Были изъяты документы, опрошены работники ППЖ.

SakhaLife сообщал, что мэр Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА опровергла свою ответственность: «Зря меня в этом обвиняют. Это клевета». Мэр перевела стрелки на департамент ветеринарии.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщил, что «дал поручение провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки города Якутска. В комиссию включат представителей общественности и СМИ».

О проверках сообщили полиция Якутии, прокуратура республики, давшая поручение прокуратуре города, зампред правительства Дмитрий БЕЛОЗЕРОВ.

Тем временем, от департамента ветеринарии шла противоречивая информация. На лицо несогласованность действий между сторонами.

Депутат Госдумы Владимир БУРМАТОВ, в последнее время получивший скандальную известность в Якутске, выложил видео из ППЖ Якутска в своем инстаграм, написав, что это «циничное нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса». Об этом отзыве SakhaLife еще не сообщал, поэтому остановимся на нем подробней.

«Очень жестокое видео, строго 18+. Речь идёт о массовом убийстве животных в местном «приюте». Хотя правильнее назвать его концлагерем. Помните, мэр Якутска предлагала ввести «налог на собак»? Видимо, теперь нам решили показать что будет с теми, за кого этот налог платить не будут. Они как раз на шестом видео, том самом (помните, нам ещё говорили, что «тратят на каждую собаку 14 тысяч рублей»? Теперь видно, насколько «эффективно» расходуются эти деньги). Это циничное нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса: тут и жестокое обращение с животными (причём часть вторая, за которую пять лет лишения свободы: группа лиц, предварительный сговор, в отношении двух и более животных), и нецелевое расходование бюджетных средств (собак по закону должны содержать в приютах, а не убивать), и превышение должностных полномочий со стороны чиновников, которые принимали эти решения».

Депутат заявил, что его в первую очередь интересует привлечение к ответственности виновных, устроивших этот ад, в том числе — среди чиновников. Он направляет депутатские запросы, чтоб придать делу дополнительный резонанс.

StormMedia24 опубликовал фото с журнала учета животных в ППЖ, из записей в котором следует, что животных эвтаназируют даже с выпадением глазного яблока.

ППЖ на своей странице в соцсети в 15 часов 9 марта разместил отредактированное сообщение о том, что «зоозащитники сломали забор и ворота в пункте передержки животных». В сообщении также признается факт умерщвления «около сотни животных», отмечает StormMedia24.

«9 марта утром волонтеры городских обществ защиты животных сломали забор и ворота в Пункте передержки бродячих животных г. Якутска и проникли на территорию закрытого для посещений учреждения.

Накануне Приказом Департамента ветеринарии РС(Я) пункт передержки был закрыт из-за выявленного 3 марта 2020 г. государственной ветеринарной лабораторией вируса бешенства.

Причиной опасных действий зоозащитников стали предпринятые накануне сотрудниками Департамента ветеринарии РС(Я) законные меры по предотвращению распространения вируса бешенства среди животных – в соответствии действующими федеральными нормативными правовыми актами: «Санитарные правила» СП 3.1.096-96 и «Ветеринарные правила» ВП 13.3.1103-96.

Решение об усыплении больных и подозрительных животных принимались Департаментом ветеринарии РС(Я) на основании решения комиссии, в которую входят 7 специалистов – ветеринарных врачей лечебницы г. Якутска, а также ветврачей ГОВМ.

К сожалению, вынужденной эвтаназии по решению комиссии подвергнуты около одной сотни животных. Биологические отходы будут утилизированы как особо опасные в соответствии с действующими санитарными правилами.

Департамент ветеринарии РС(Я) и ППБЖ г. Якутска напоминают зоозащитникам, волонтерам об опасности для жизни подобных действий. Бешенство – неизлечимое заболевание для человека. Бешенство передаётся через порезы и слюну животного. Всем, кто участвовал во взломе забора и проник в нарушение предписания Департамента ветеринарии РС(Я) в карантинную зону, следует проверить состояние своего здоровья в медицинских учреждениях. Будьте внимательны и осмотрительны, не подвергайте опасности себя и окружающих Вас людей».

Эксперт: Если собаки вакцинированы против бешенства, зачем их убивать?

Издание приводит мнение своего независимого эксперта:

«Если собаки вакцинированы против бешенства, почему по ним надо проводить эвтаназию, — говорит наш независимый эксперт, ветеринарный врач с 30-летним стажем. — И как они могли контактировать, если каждый сидел в своей клетке и не был покусан, вирус не передается воздушно-капельным путем. Их просто надо было в течении 10 дней наблюдать. Тем более ни в одном акте, наверно, нет, что были клинические признаки. Это вообще не профессиональный подход. Ведь при поступлении в пункт их должны вакцинировать против бешенства, значит у них должен быть иммунитет, тем более их никто не покусал».

StormMedia24 приводит хронологию событий.

4 марта пункт передержки животных Якутска объявил о выявленном в городе бешенстве и закрытии на 60-дневный карантин. Публикация об этом появилась на странице @ppbj_ykt в Инстаграм. Провисев всего около десяти минут, публикация исчезла.

Надо полагать, зоозащитники были начеку. В соцсетях и ватсап-группах они выражали обеспокоенность, что для властей информация о бешенстве может стать удобным поводом, чтоб массово расправиться с животными в условиях бюджетного дефицита. Так же они подчеркивали, что в глаза не видели документы о наличии бешенства в ППЖ, только сообщения в СМИ.

7 марта Якутск департамент ветеринарии республики сообщил, что Якутск закроют на карантин на два месяца из-за бешенства.

9 марта зоозащитники вместе с полицией обнаружили контейнер со 153 трупами собак и 48 – кошек…

Тем временем в Якутске готовятся к выставкам собак, одна из которых пройдет 14 марта. Они не отменены, как обычно бывает в случае карантина.

Издание задается вопросом: А было ли бешенство?

Ситуация с бродячими собаками в Якутске сильно запущена. До 1 января 2020 года, когда и вступили в силу новые правила, город не проводил усиленные меры по борьбе с бродячими животными. Иначе они не расплодились бы так быстро в таком количестве. Многие горожане, беспокоясь за свою безопасность, вынуждены выбирать меньшее из зол – безопасность людей, пусть и столь суровыми методами. Некоторые горожане предлагают поместить на картин тех, кто побывал на территории ППЖ, включая зоозащитников.

Зоозащитники Якутска получают моральную поддержку от своих единомышленников со всей страны, и вместе они нагнетают ситуацию в соцсетях.

Известная зоозащитница Якутска Злата СЫЧЕВА настаивает: «Я тоже считаю, что собаки должны гулять только с хозяином! Но то, как с ними расправляются в Якутске – немыслимо!».

Ранее мэр города предпринимала усилия, чтобы передать полномочия по бродячим животным департаменту ветеринарии или общественникам. Однако на данный момент проблемой бродячих животных занимается именно мэрия города Якутска.

На сегодняшней планерке было очевидно, что Сардана Авксентьева сильно обеспокоена всей этой шумихой. Она трижды повторила, что ждет указа главы республики о введении карантина. Мэр даже не решилась поднять на планерке вопрос о дальнейших действиях по данной проблеме – будет ли в Якутске продолжаться эвтаназия животных.

Сейчас в ППЖ — 71 собака, пока живая. И много, много бродячих животных на улицах весеннего Якутска.

Как обезопасить горожан и избежать садизма в отношении животных в условиях бюджетного дефицита?

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