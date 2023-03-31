Зоозащитник провоцировал на драку и оскорблял: Живодеры! Мудачье!..

На днях, 28 марта, телеграм канал @exostolicy опубликовал видео, где корреспондент «Эхо столицы» выехал на рейд вместе с управой Автодорожного и Строительного округов на отлов безнадзорных животных.

Многих возмутил мужчина, водитель белой газели, который с оскорблениями и угрозами провокационного характера – «Я сейчас эту веревку возьму и тебе на шею закину б…», «Че ты с…снимаешь, щяс телефон тебе в ж…засуну», — требовал от подрядчиков, пытавшихся поймать собаку, бродящую у автобусной остановки, письменную заявку на отлов с подписью и печатью заявителя, потому что «какая то фигня в телефоне» его не устраивала.

На попытки сотрудников управы и подрядчика объяснить, что они действуют в интересах граждан, и следуют букве закона, мужчина решил устроить за ними погоню и спровоцировать подрядчика на драку. Но вовремя подоспела полиция.

По факту «оригинала заявки» Департамент ветеринарии Якутии вносит четкие пояснения. Если кратко:

— Согласно с Порядком № 389 домашние животные, находящиеся на улицах и иных общественных местах, кроме оставленных владельцами на привязи у магазинов, аптек и пр., подлежат отлову.

— Подрядчик не обязан носить с собой заявку по отлову в бумажном варианте.



— Он имеет право во время рейда отлавливать всех безнадзорных животных во избежание эпидемий, распространения заразных болезней, предотвращения возможных нападений животных на граждан и гуманного отношения к животным находящимся без владельцев.

— К тому же, согласно п. 4 статьи 18 № 498-ФЗ граждане не должны воспрепятствовать представителям организации, осуществляющих отлов животных без владельцев.



— За нарушение требований федерального закона владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«Эхо столицы».