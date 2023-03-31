Зоосадисту вынесен приговор!

В г. Якутске вынесен приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животным

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он осужден по ч.1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил с балкона 3 этажа квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме, щенка. Причиной жестокого обращения с животным стал конфликт мужчины с матерью. В результате падения с высоты собака погибла.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 месяцам ограничения свободы с возложением обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.