Зоопарк «Орто дойду» работает в зимнем режиме

С 8 ноября Республиканский зоопарк «Орто дойду» имени В.Г. Алексеева перешел на зимний режим работы — с 10:00 до 16:00 часов.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 продажа билетов и пропуск на территорию зоопарка будет осуществляться при предъявлении одного из следующих документов:

— QR-код о вакцинации (с телефона или в распечатанном виде);

— QR-код переболевшего COVID-19 (с телефона или в распечатанном виде) — не более 6 месяцев назад;

— отрицательный ПЦР-тест (со сроком исследования не более 3 дней).

Не забудьте, что при себе необходимо иметь паспорт (удостоверение личности, водительские права).

Детей в учреждения с системой QR-кодов будут пропускать только в сопровождении родителя, законного представителя, имеющего QR-код или справку о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

Напоминаем, что необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров.

В помещениях зоопарка ежедневно проводится дезинфекция, на каждом объекте установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, санитайзеры с антисептическими средствами.