31.07.2020
15:23
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Экология

Зоопарк «Орто Дойду» открывается!

Зоопарк «Орто Дойду» начнет свою работу с 1 августа. Зоопарк откроется с соблюдением социального дистанцирования (четыре квадратных метра на одного человека) и масочного режима.

Отдельно администрация зоопарка просит посетителей не шуметь, не кричать, не стучать по ограждениям и стеклам и не кормить животных.

Фото: https://www.instagram.com/p/CDSqXyLp1AX/
Источник: https://www.instagram.com/p/CDSqXyLp1AX/
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