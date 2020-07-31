Зоопарк «Орто Дойду» открывается!

Зоопарк «Орто Дойду» начнет свою работу с 1 августа. Зоопарк откроется с соблюдением социального дистанцирования (четыре квадратных метра на одного человека) и масочного режима.

Отдельно администрация зоопарка просит посетителей не шуметь, не кричать, не стучать по ограждениям и стеклам и не кормить животных.