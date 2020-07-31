31.07.2020
15:23
94
Экология
Зоопарк «Орто Дойду» открывается!
Зоопарк «Орто Дойду» начнет свою работу с 1 августа. Зоопарк откроется с соблюдением социального дистанцирования (четыре квадратных метра на одного человека) и масочного режима.
Отдельно администрация зоопарка просит посетителей не шуметь, не кричать, не стучать по ограждениям и стеклам и не кормить животных.
Фото: https://www.instagram.com/p/CDSqXyLp1AX/
Источник: https://www.instagram.com/p/CDSqXyLp1AX/
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