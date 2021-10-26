26.10.2021
18:27
88

Экология

Зоопарк Орто Дойду: не приезжайте к нам! 🙅‍♀️🙅‍♂️

Уважаемые посетители, зоопарк закрыт для посещения с 30 октября по 7 ноября с целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции – об этом сообщил зоопарк Орто Дойду в своем инстаграме.

Берегите себя и окружающих!

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CVe9936MzLT/?utm_medium=copy_link
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