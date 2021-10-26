Зоопарк Орто Дойду: не приезжайте к нам! 🙅‍♀️🙅‍♂️

Уважаемые посетители, зоопарк закрыт для посещения с 30 октября по 7 ноября с целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции – об этом сообщил зоопарк Орто Дойду в своем инстаграме. Берегите себя и окружающих! View this post on Instagram A post shared by Зоопарк Якутский "Орто-Дойду" (@zooparkyakutskii)

Фото: Из соцсетей https://www.instagram.com/p/CVe9936MzLT/?utm_medium=copy_link Источник:

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