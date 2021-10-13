Зоопарк «Орто-Дойду», Бизонарий, Сахацирк проверят по содержанию животных

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах обязаны получить лицензию до 1 января 2022 года. После этой даты осуществление указанной деятельности без лицензии не допускается. Лицензии на деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах выдаются Россельхознадзором.

В адрес Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) поступили заявления о лицензировании от ГБУ РС (Я) Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» им. В.Г. Алексеева, ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и Природных Парков» (Бизонарий), Автономного учреждения «Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых.

Заявления перенаправлены в Россельхознадзор для рассмотрения вопроса организации внеплановой проверки по соблюдению соискателями лицензий лицензионным требованиям.

В ходе проверок потенциальных лицензиатов будут учитываться соблюдение данными организациями принципов ответственного и гуманного обращения с животными — такие требования, как специально предназначенные здания, сооружения, обособленные территории, технические средства и оборудование, а также соответствующий стаж образование персонала и другие.

Результаты проверок будут направлены в комиссию Россельхознадзора по выдаче лицензии для вынесения решения о соответствии соискателя.

При несоблюдении законодательства и отсутствии исправления нарушений заведения будут закрыты.