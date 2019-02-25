Идёт весна! В каждый дом, каждое сердце.

В прекрасные дни, наполненные ароматом цветов и радостным тёплым солнышком. Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает друзей, поклонников добрых и прекрасных песен на полюбившийся концерт из серии Золотые хиты ретро «Весенняя фантазия: Вечная любовь»! Для всех вас прозвучат песни Л.Лещенко, В. Ободзинского, В. Кикабидзе, В. Мулермана, А. Герман, л. Зыкиной, Г. Ненашевой и других.

С нетерпением ждем вас 10 марта в 17:00

Билет 500 руб.

Касса 32-82-96

Подарите своим любимым праздник песни, нежности и красоты