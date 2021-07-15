Золотые правила «Трапезы»

Ресторан быстрого питания «Трапеза» открыл свои двери 12 лет назад.

Предприниматели Нюргустана и Иннокентий ЛУКИНЫ создали «Трапезу», чтобы якутяне могли поесть вкусно и быстро, свежую и полезную еду. В «Трапезе» каждый может найти блюдо себе по вкусу. Блюда домашней кухни в большом ассортименте представлены на раздаче, любители японской кухни могут побаловать себя свежими суши и роллами. Знаменита на всю Якутию «Трапеза пицца».

Иннокентий Лукин навсегда запомнил вывеску, которую увидел в одной из поездок: «Если не умеешь любить, не готовь!» Действительно, эти простые слова вроде звучат отовсюду. Но как ни странно, это неоспоримая истина! Готовить нужно с большой любовью к продуктам и людям, которые будут вкушать твоё блюдо. Любовь — самый главный секретный ингредиент вкусной и полезной еды. «Еще очень важно, готовить с чистым сердцем», — говорит Нюргустана Лукина. «Мы очень счастливы, что наш шеф-пиццайоло Афанасий ЭВЕРСТОВ именно такой человек. Он всегда готовит от чистого сердца, честно и с любовью», — продолжает она.

Лучший пиццайоло Якутска

Афанасий Дмитриевич ЭВЕРСТОВ с самого детства любил готовить. Кулинарный кружок в школе, на котором Афанасий проявил себя очень ярко, укрепил его стремление стать профессионалом. Даже в армии, будучи поваром он вкусно и сытно каждый день кормил большую толпу. После службы, Афанасий сразу устроился на хлебозавод учеником. Чтобы от первого лица изучить все тонкости работы с выпечкой. Даже став профессиональным пекарем, Афанасий никогда не переставал учиться. Талант и страсть к знаниям привели его к итальянскому мастеру пиццайоло в 2005 году. Это был знак судьбы — Афанасий Дмитриевич связал свою жизнь с приготовлением идеальной пиццы. Открывая пиццерию «Трапезы», Нюргустана и Иннокентий ЛУКИНЫ, пригласили возглавить ее шефа Эверстова. Все рецепты он продумывает и просчитывает лично сам, основываясь на классических рецептах итальянской пиццы. Коллеги отмечают, что шефа отличает неустанное стремление к совершенству, предельное внимание к каждому этапу готовки и любовь к натуральным свежим продуктам. Афанасий ценит максимально минималистичные, но самые эффективные и отточенные рецепты. «Чем проще, тем лучше», — скромно говорит самый известный пиццайоло в Якутске.

Команда Пиццайоло в «Трапезе»

Своим многолетним опытом и глубокими знаниями шеф Эверстов с радостью делится с молодыми талантами. Каждый член дружной команды пиццайоло в «Трапезе» — ученик самого Афанасия Дмитриевича. Маэстро лично набирает группу на обучение. Лучшие из лучших из этой группы, под его зорким оком начинают свой путь истинных профессионалов. Афанасий не только строгий учитель для своей команды, но и добрый друг, который всегда встанет горой, даст совет и поддержит. Пиццайоло «Трапезы» работают сплоченной командой уже много лет. Ребята признаются, что главное в работе, это заниматься любимым делом и постоянно повышать свой уровень. «Мы уверены, что пиццы и пироги которые мы печем — вкусные и свежие. Гордиться своей работой — настоящее счастье», — говорят они.

История про итальянскую пиццу

Нюргустана и Иннокентий ЛУКИНЫ хорошо помнят одну историю, которая вселила еще больше уверенности в качестве пиццы «Трапеза». Это было еще в самый первый год открытия «Трапеза пицца». Хороший друг четы Лукиных — один из руководителей банка «ВТБ» однажды позвонил Иннокентию из Италии. «Я в Милане, ем пиццу в ресторане, и знаешь что? Твоя пицца еще вкуснее!», — искренне сказал он.

Легендарные пироги «Трапезы» для праздника души

Несколько лет назад, меню «Трапезы» пополнилось новой аппетитной позицией. «Чем же угостить наших дорогих гостей?», — ломали голову Нюргустана и Иннокентий ЛУКИНЫ. Потом поняли, что дополнить ассортимент выпечки можно вкусными, сочными, горячими пирогами.

«От самого слова «пирог» исходит домашнее тепло, уют, хочется собраться с близкими людьми и разделить с ними ароматный пирог», — с улыбкой говорит Нюргустана Ивановна.

«Пирог» — происходит от слова «пир». Это очень сытное, праздничное блюдо, которым можно вкусно накормить сразу много человек», — добавляет Иннокентий. Чета Лукиных очень любят заказывать пироги из «Трапезы» для своих гостей. Потому что, всегда на сто процентов уверены в их качестве, свежести и потрясающем вкусе.

«Трапеза» готовит 5 видов восхитительных пирогов:

Пирог с беконом и яйцом

Пирог с картофелем

Пирог с картофелем

Пирог с мясом

Пирог с мясом

Пирог с зеленью и сыром

Пирог с цыпленком и сыром

Все пироги весят более килограмма и доставляются ко столу горячими прямо из печи. Если же хочется отведать сразу несколько вкусов, можно смело заказать половинки понравившихся пирогов.

Афанасий Эверстов со своей командой долго искали идеальный рецепт, вдохновляясь осетинскими пирогами. На кухне «Трапезы» дым стоял коромыслом, всевозможные пироги пеклись снова и снова. Пока не добились результата, когда все как один решили: «Это он — фирменный пирог «Трапезы»!»

Самым популярным является картофельный пирог с сыром. Его нежный вкус не оставляет равнодушным никого. Даже самые взыскательные гости бывают покорены вроде простым, но таким душевным пирогом с картофелем. Пирог прекрасно подходит для вегетарианцев и как угощение во время поста. Гости «Трапезы» описывают его одним словом — «бомба!» Конечно, очень популярен также и пирог с мясом и рисом. Его вкус вдохновлен свежеиспеченными домашними пирожками с сочным фаршем.

В этом сезоне в меню «Трапезы» появился новый вид пирога — объединивший в себе два самых популярных вкуса! Теперь гости могут насладиться сытным и насыщенным пирогом с картофелем и мясом.

Натуральность, свежесть и высокое качество – золотые правила «Трапезы«

Приготовление еды всегда похоже на волшебство. Это магический процесс, где мастерство повара, его позитивная энергия создают из нескольких ингредиентов поистине восхитительное блюдо. Вкусив которое, получаешь наслаждение от каждого кусочка. Афанасий Эверстов уверен, что обязательное условие в приготовлении блюда, это тщательный выбор самых высококачественных и свежих продуктов. Золотое правило на кухне «Трапезы» – это максимальное использование местных продуктов от проверенных поставщиков. Качество привозных продуктов также подвергается контролю.

Можно привести яркий пример, который поначалу вызвал волну споров в команде «Трапезы». Шеф Эверстов твердо заявил, что муку для выпечки нужно заказывать только у определенной фирмы, исключительно пачками по 3 килограмма. На что Нюргустана и Иннокений Лукины высказали свое недоумение. Естественно. Ведь покупка мешками одного и того же сорта муки у этого же поставщика намного выгоднее! Но Афанасий стоял на своем. Он объяснил, что самую лучшую муку сначала засыпают в пачки по 3 килограмма, а оставшуюся в большие мешки. С первой партии этой муки, команда «Трапезы» полностью согласились, что отныне выпекать будут только из нее! Таким же образом выбираются и все остальные продукты для пирогов и пицц «Трапезы»: фарш прокручивается из свежей мякоти говядины, используется только высококачественный сыр, и никогда сырный продукт, сочные и свежие овощи проходят строгий отбор, сливочное масло всегда местное, деревенское и др. Правило в выборе продуктов для кухни «Трапезы» всегда одно — натуральность, высоко качество и свежесть. Поэтому пиццы и пироги «Трапезы» так любимы и взрослыми, и самыми строгими критиками -детьми!

Именно для них «Трапеза» представляет новую акцию «Мама, Папа, Я!»

Набор «Мама, Папа Я» за 1000 рублей!

— Пицца «Неаполитанская» 25 см, пицца «Ветчина» 25 см, пицца «Сладка» 25 см, морс или компот 1 литр.

Ресторан быстрого питания «Трапеза» ждет своих гостей ежедневно с 10 — 23 ч по адресу г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 5

Заказ можно сделать:

на официальном сайте

в приложении Eda.ykt

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