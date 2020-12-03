«Золотой» юбилей Бориса Гаврилова

Сегодня, 3 декабря, коллектив Якутской ТЭЦ сердечно поздравляет с 50-летним юбилеем главного инженера Бориса Евгеньевича ГАВРИЛОВА.

Он окончил Иркутский государственный университет по специальности «инженер-электрик». В 1993 году устроился электромонтером по обслуживанию электрооборудования электростанций на Якутскую ТЭЦ. С тех пор прошло ровно 27 лет. Борис Евгеньевич работал на разных технических должностях в системе «Якутскэнерго», а 7 лет назад стал главным техническим руководителем станции, на которой начал трудовой путь. Его многолетняя плодотворная деятельность в энергетике, основанная на опыте, высоком профессионализме, порядочности, чутком отношении к людям, вызывает искреннее уважение и восхищение всех коллег.

Главного инженера Гаврилова отличают замечательные личные и деловые качества: умение оперативно решать возникающие вопросы, объективно оценивать результаты работы и видеть перспективу дальнейшего развития предприятия, проявляя высокую требовательность к себе и подчиненным. При этом его деятельность всегда отличалась глубокой продуманностью и широким масштабом действия.

Борис Евгеньевич – очень ответственный, дисциплинированный, трудолюбивый и целеустремленный человек, который является для многих работников примером для подражания. За годы работы он воспитал не одну достойную смену высококвалифицированных специалистов, передавая молодым коллегам свой неоценимый жизненный опыт и богатый багаж знаний.

«Помню, как в 93-м я пришел на станцию. Мы не гнались за должностями, наградами и материальными благами – работали ради работы, потому что нам это нравилось, – рассказывает Борис Евгеньевич. – За прошедшие 20 лет сделан огромный качественный скачок, станция стала надежнее, современнее, лучше. Несмотря на то, что за это время население Якутска выросло более, чем на 100 тысяч человек, расход воды и объемы подпитки уменьшились, а техническое состояние оборудования улучшилось: модернизацией, деаэрацией, автоматизацией сейчас никого не удивишь. Огромная работа, которая была проделана на станции, дает нам возможность спокойно проводить дома и праздники, и выходные.

Если сапер ошибается один раз, то энергетик – дважды, и в первый раз – когда выбрал эту работу. Здесь нужно очень многое знать: принципы работы электротехнического и тепломеханического оборудования, режимы работы электро- и тепловых станций, теплосетей, правила организации ремонта и техобслуживания, в том числе диагностика и проведение испытаний. Учиться нужно всегда – технологии не стоят на месте, да и само производство постоянно преподает уроки. Важно уметь организовать работу, понимать людей, и чтобы они тебя понимали. Чтобы быть руководителем, не потому, что у тебя в трудовой книжке так написано, нужно, с одной стороны, быть настойчивым и требовательным, с другой – уметь признавать ошибки и брать на себя ответственность.

Коллектив Якутской ТЭЦ – это люди разных специальностей и возрастов, которых объединяет любовь к энергетике. Уверен – они не подведут. Каждый – профессионал, фанат своего дела. Именно на таких людях и держится энергетика».

В этот юбилейный день энергетики желают Борису Евгеньевичу крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, успешной реализации всех планов и проектов, теплоты семейного очага и исполнения желаний!