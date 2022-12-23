«Золотой» повар России из «Адской кухни» приедет в Якутию?

Шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев обещал приехать в Якутск. И поздравил всех якутян и коллегу Ерохина (шеф-повар ресторана Robinson Crusoe) с наступающим Новым годом.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх