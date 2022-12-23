23.12.2022
09:32
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Светская хроника
«Золотой» повар России из «Адской кухни» приедет в Якутию?
Шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на телеканале «Пятница» Константин Ивлев обещал приехать в Якутск. И поздравил всех якутян и коллегу Ерохина (шеф-повар ресторана Robinson Crusoe) с наступающим Новым годом.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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