13.10.2019
16:44
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Спорт

Золотой покер Александра Богомоева

И это третья победа бурятских борцов на Мемориале «Дмитрий Коркин-2019».

Трехкратный чемпион России, победитель Европейских игр в Баку в очередной раз провел успешный старт на коврах Якутска. На XII якутском международном турнире лидер бурятской сборной первенствовал в весовой категории до 61 кг и оформил свою четвертую победу на Коркинских коврах.

В финальной схватке он уверенно победил со счетом 10:1 финалиста чемпионата Азии Казуя Койанаги. Александр, в отличие от предыдущих поединков, провел решающую схватку в атакующем ключе. Ему дважды за встречу удалось совершить броски, оцененные в четыре балла. Но надо отдать должное и старанию японского спортсмена, который, несмотря на такой счет, действовал весьма смело.

Примечательно, что в этой весовой категории бронзовые медали были разыграны исключительно между якутским борцами. Их обладателями стали Эдуард Григорьев и Петр Павлов.

Чемпионы и призеры до 61 кг:

Александр Богомоев (Россия)
Казуя Койанаги (Япония)
Эдуард Григорьев (Саха, Россия)
Петр Павлов (Саха, Россия)

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru http://sportyakutia.ru/novosti/borba/11025-zolotoj-poker-aleksandra-bogomoeva-i-eto-tretya-pobeda-buryatskikh-bortsov-na-memoriale-dmitrij-korkin-2019
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