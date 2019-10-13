Золотой покер Александра Богомоева

И это третья победа бурятских борцов на Мемориале «Дмитрий Коркин-2019».

Трехкратный чемпион России, победитель Европейских игр в Баку в очередной раз провел успешный старт на коврах Якутска. На XII якутском международном турнире лидер бурятской сборной первенствовал в весовой категории до 61 кг и оформил свою четвертую победу на Коркинских коврах.

В финальной схватке он уверенно победил со счетом 10:1 финалиста чемпионата Азии Казуя Койанаги. Александр, в отличие от предыдущих поединков, провел решающую схватку в атакующем ключе. Ему дважды за встречу удалось совершить броски, оцененные в четыре балла. Но надо отдать должное и старанию японского спортсмена, который, несмотря на такой счет, действовал весьма смело.

Примечательно, что в этой весовой категории бронзовые медали были разыграны исключительно между якутским борцами. Их обладателями стали Эдуард Григорьев и Петр Павлов.

Чемпионы и призеры до 61 кг:

Александр Богомоев (Россия)

Казуя Койанаги (Япония)

Эдуард Григорьев (Саха, Россия)

Петр Павлов (Саха, Россия)