25.02.2022
18:57
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Якутия

«Золотой Меркурий» вновь ищет номинантов

Торгово-промышленная палата Якутии приглашает малые предприятия и предприятия-экспортеры принять участие в ежегодном конкурсе Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года, сообщает Служба по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка.

Конкурс в области предпринимательской деятельности проводится ТПП РФ при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Министерства экономического развития РФ.

Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.

Конкурс проводится на безвозмездной основе. Устанавливаются следующие основные номинации конкурса:

«Лучшее малое предприятие»:

  • в сфере промышленного производства;
  • в сфере строительства;
  • в сфере производства потребительской продукции;
  • в сфере услуг;
  • в агропромышленном комплексе;
  • в сфере инновационной деятельности.

«Лучшее предприятие-экспортер»:

  • в сфере промышленного производства;
  • в сфере производства потребительской продукции;
  • в сфере услуг;
  • в сфере международного инновационного сотрудничества.

«Лучшее семейное предприятие» (проводится среди малых предприятий).

Конкурс проводится в два этапа: региональный – до 15 марта 2022 года (проводится ТПП Якутии). Федеральный этап конкурса – до 10 апреля 2022 года (проводится ТПП РФ).

По всем вопросам обращаться по тел.: +7 (4112) 42-07-89, +7 (924) 469-45-09. Заявки принимаются на почту: tpp14@mail.ru (с пометкой «Золотой Меркурий»).

 https://sakha.tpprf.ru/ru/news/442246/

Фото: Пресс-служба АЭБ
Источник: Торгово-промышленная палата Якутии
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