«Золотой Меркурий» вновь ищет номинантов
Торгово-промышленная палата Якутии приглашает малые предприятия и предприятия-экспортеры принять участие в ежегодном конкурсе Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года, сообщает Служба по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка.
Конкурс в области предпринимательской деятельности проводится ТПП РФ при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Министерства экономического развития РФ.
Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного отношения общества к бизнесу.
Конкурс проводится на безвозмездной основе. Устанавливаются следующие основные номинации конкурса:
«Лучшее малое предприятие»:
- в сфере промышленного производства;
- в сфере строительства;
- в сфере производства потребительской продукции;
- в сфере услуг;
- в агропромышленном комплексе;
- в сфере инновационной деятельности.
«Лучшее предприятие-экспортер»:
- в сфере промышленного производства;
- в сфере производства потребительской продукции;
- в сфере услуг;
- в сфере международного инновационного сотрудничества.
«Лучшее семейное предприятие» (проводится среди малых предприятий).
Конкурс проводится в два этапа: региональный – до 15 марта 2022 года (проводится ТПП Якутии). Федеральный этап конкурса – до 10 апреля 2022 года (проводится ТПП РФ).
По всем вопросам обращаться по тел.: +7 (4112) 42-07-89, +7 (924) 469-45-09. Заявки принимаются на почту: tpp14@mail.ru (с пометкой «Золотой Меркурий»).
+7 (999) 174-67-82