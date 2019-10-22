22.10.2019
17:00
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Общество

Золотой кубок ждет чемпиона

С прошлой недели в Нерюнгринском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) проходит чемпионат по классическим шахматам среди сотрудников и их детей на кубок начальника районного отдела.

Соревнование приурочено к празднованию Дня судебного пристава.

Участники получат памятные призы, а победитель — золотой кубок. Подведение итогов состоится 1 ноября.

Фото: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).
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