Золотой кубок ждет чемпиона

С прошлой недели в Нерюнгринском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) проходит чемпионат по классическим шахматам среди сотрудников и их детей на кубок начальника районного отдела. Соревнование приурочено к празднованию Дня судебного пристава. Участники получат памятные призы, а победитель — золотой кубок. Подведение итогов состоится 1 ноября.

Фото: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия). Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх