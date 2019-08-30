«Золотой голос» ЖКХ стал победителем международного вокального конкурса

Работник Верхнеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Вячеслав Попов вернулся из Крыма с победой в Международном инклюзивном фестивале-конкурсе «Алтын Майдан».

По сообщению организаторов, Интернациональный фольклорный фестиваль-конкурс имени Бисера Кирова проводится ежегодно и в этом году в нем приняли участие более полутора тысяч человек.

Инженер по снабжению Вячеслав Попов, которого коллеги и знающие его люди заслуженно называют «Золотым голосом» отрасли ЖКХ, среди двухсот лучших исполнителей стал первым в номинации «Вокал. Народное пение».

«Заявку за меня подали еще в марте коллеги по ансамблю из Школы третьего возраста г. Якутска. В апреле сообщили, что я поеду на фестиваль. Честно признаюсь, победы не ожидал. Пришел на закрытие фестиваля и награждение участников в шортах (смеется). Так и вышел на сцену. Я очень рад, что меня признали среди сотен лучших исполнителей со всего мира. Благодарю объединенный профсоюз нашего предприятия в лице Сергея Анисимова за организацию поездки», — делится впечатлениями победитель.

Вчера закончился его победный отпуск, а сегодня с его помощью груз с продукцией производственно-технического назначения уже направился в путь для нужд Верхнеколымского ЖКХ. Такие ответственные и талантливые люди работают в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Якутии.

Многотысячный коллектив предприятия поздравляет Вячеслава Макарьевича с замечательной победой и желает ему дальнейших творческих успехов.