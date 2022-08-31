Золотой дубль Тунаары Федоровой на Кубке мира по шашкам

В Болгарии (Кранево, СК «АкваЛайф спорт») завершился Кубок Мира по русским шашкам.

Приняли участие 58 спортсменов из 11 стран из Европы, Азии и Африканского континента. Спортсмены состязались в трех программах шашек-64. Лучшую результативную игру среди женщин показала якутянка, мастер спорта России Тунаара Федорова. Она выиграла «золото» в блице по русским шашкам, «золото» в блице по бразильским шашкам, «бронзу» в рапиде по русским шашкам. (Напомним, в декабре 2021 г. в Польше Тунаара выиграла Кубок Мира по международным шашкам среди женщин).

Также успешно выступила мастер спорта Сандаара Апросимова, завоевав «серебро»и «бронзу» в блице по русским и бразильским шашкам среди женщин.

В рапид программе среди мужчин бронзовую медаль завоевал гроссмейстер Гаврил Колесов.

Российские спортсмены выступили под флагом Международной федерации шашек (IDF) в связи с санкциями WADA.

Большинство международных спортивных федераций после начала спецоперации на Украине отстранили российских спортсменов от участия в своих соревнованиях, под запреты не попали представители небольшого числа видов спорта.