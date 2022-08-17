17.08.2022
12:34
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Происшествия

Золотой браслет с перстнем стал приманкой для преступника

В Вилюйском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на местного жителя

В дежурную часть полиции Вилюйского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный избил его и похитил золотой браслет с перстнем на общую сумму свыше 30 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 20-летнего местного жителя. При личном досмотре у злоумышленника были обнаружены и изъяты похищенные ювелирные украшения.

Установлено, что ночью подозреваемый проезжал на машине мимо заявителя. Когда он увидел на руках мужчины золотые изделия, у злоумышленника возник преступный умысел. Он вышел из авто, ударил в лицо мужчину и, забрав золотые ювелирные украшения, скрылся. В медицинском учреждении у потерпевшего диагностировали рваную рану верхней губы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Разбой».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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