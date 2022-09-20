20.09.2022
10:38
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Судебная хроника

Золотодобытчик получил более 8 лет за смертельный выстрел

В Алданском районе вынесен приговор по уголовному делу об убийстве.

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на участке золотодобывающей компании, имея при себе комбинированное двуствольное охотничье ружье, в ходе ссоры с коллегой, произвел один выстрел в его голову.

Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате огнестрельного проникающего слепого пулевого ранения головы.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Источник: пресс-служба прокуратуры РС(Я)

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