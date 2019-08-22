Золото якутских спортсменов

В Республиканском центре национальных видов спорта им. В. Манчаары состоялась пресс-конференция по итогам II этапа Кубка мира по мас-рестлингу, проходившего 16-18 августа в городе Амалык (Узбекистан). Сборная России уверенно заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из 13 стран мира – Азербайджана, Бангладеша, Болгарии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Пакистана, России, Словакии, Узбекистана, Украины и Финляндии. Также в рамках II этапа Кубка мира проведен международный юношеский турнир, к которому были допущены 28 молодых мас-рестлеров из Азербайджана, Индии, Кыргызстана, Узбекистана и России. Состязание посвятили предстоящим VII Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут с 15 по 25 августа 2020 года в Монголии.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Из якутских спортсменов во взрослой категории выступали 9 человек. Все они вернулись домой с медалями. Чемпионами стали Наталья ЧЕРНОГРАДСКАЯ, Екатерина БЕЛОЛЮБСКАЯ, Василий АНДРОСОВ, Сергей КОНСТАНТИНОВ и Айсен АТАСТЫРОВ. По итогам прошедших этапов будет сформирована сборная команда России для участия в финале Кубка мира, который пройдет в ноябре в Польше. Уже через неделю мы начинаем подготовку к нему. В целом я доволен выступлением сборной, потому что мы, можно сказать, выполнили свой план», – сообщил главный тренер сборной России по мас-рестлингу Николай Константинов. Он отметил, что участвовавшие в юношеском турнире 3 юных спортсмена из Якутии и один спортсмен из Калуги также не остались без наград, заняв призовые места.

«Главным судьей Кубка мира стал судья международной категории Павел ФИТИСОВ из Казахстана. Данное мероприятие прошло при участии министерства спорта Узбекистана, Национального олимпийского комитета Узбекистана и администрации города Амалык», – отметил генеральный секретарь Международной федерации мас-рестлинга Арнольд МОХОВ.

Якутские участники II этапа Кубка мира рассказали о ходе проведенных поединков, отметили наиболее сильных соперников и заключили, что уровень мас-рестлеров из других стран сильно вырос — теперь они могут составить ощутимую конкуренцию российским спортсменам.

Сборная России была представлена двумя командами – всего 24 спортсмена. В медальном зачете она сумела заняла первое место. В копилке — 8 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Обладателями золотой награды стали – Андросов Василий (60 кг), Константинов Сергей (70 кг), Атастыров Айсен (80 кг), ИСКЕНДЕРОВ Роман (90 кг), КАЛИНИН Роман (125 кг), КОЛИБАБЧУК Виктор (свыше 125 кг), Черноградская Наталья (55 кг), Белолюбская Екатерина (65 кг).

Серебряной медали удостоились – ПРОТОПОПОВ Юрий (105 кг), БАППАГАЙ Эрчим (125 кг), МАРКИН Андрей (свыше 125 кг), КУРОЕДОВА Виктория (65 кг), АБДУЗОЙИРОВА Мохинур (85 кг), ТИХОНОВА Светлана (свыше 85 кг).

Бронзу завоевали – Хуштов Анзор (70 кг), Пиконин Евгений (80 кг), Федоров Иннокентий (90 кг), Слепцов Денис (105 кг), Плотникова Анастасия (55 кг), Алексеева Алина (75 кг), Рубан Марина (свыше 85 кг).