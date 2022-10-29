29.10.2022
20:53
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Спорт

Золото у нас!

Прославленный якутский борец Ариан Тютрин красиво одолел кубинца и завоевал единственное золото якутской команды на турнире Коркина.

Фото: Надежда Коротова
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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