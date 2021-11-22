22.11.2021
12:36
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Спорт

Золото Кубка мира по пауэрлифтингу — у якутского силача

19 по 21 ноября в Долгопрудном прошёл Кубок мира по пауэрлифтингу, его отдельным движениям, народному жиму, пауэрспорту, армлифтингу и стритлифтингу по версиям IPL/СПР/WAF/САР/WSF и Отборочный турнир на Olympia Pro Powerlifting Invitational 2022, Чемпионат мира по жимовому двоеборью и его отдельным движениям (присвоение до Элиты включительно), сообщает СпортЯкутии.

На этих соревнованиях успешно выступил единственный участник из Якутии Евгений Самсонов.  По жиму лежа в безэкипировочном открытом дивизионе среди мужчин в категории 60 кг он выиграл золото, а во второй день по стритлифтингу, Самсонов вновь не нашел себе равных, в очередной раз стал победителем.  При этом спортсмен выполнил норматив мастера спорта WSF.

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По словам Евгения, в соревнованиях были представлены спортсмены из разных городов России, также была серьезная конкуренция с атлетами из Казахстана и Польши:

«Настраивался выполнить результат мастера спорта международного класса, но в этот раз чуть не хватило, значит есть куда стремиться. Хочу поблагодарить всех моих близких и родителей за поддержку , спонсоров Аркадия Тихоновича Прокопьева, Василия Ноговицына и брата, который сопровождал и помогал мне всю дорогу, огромный привет коллективу и единомышленникам группы «Бэйэни оро тардыныы»», — добавил спортсмен.  

Евгений Самсонов родом из села Едяй Хангаласского улуса. Он очень разносторонний человек. Является также тренером Центра ушу и цигун «Небесная река». Кстати, этой весной он уже выигрывал чемпионат России и установил рекорд России в своем весе.

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru
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