Золото Коркинского турнира уезжает в Венгрию

В весовой категории до 125 кг в финале встретились россиянин Павел КРИВЦОВ и венгр Даниэль ЛИГЕТИ.

В самом престижном весе медали XII международного турнира памяти Дмитрия Коркина оспаривали 13 соискателей наград. Среди претендентов на выход в финал назывались имена сразу нескольких борцов, но в финал пробились кемеровчанин Павел Кривцов и опытный участник из Венгрии, трехкратный призер чемпионатов Европы Даниэль Лигети.

Финальная схватка. Первый период прошел в разведке, борцы разменялись баллами — 1:1. Основная борьба развернулась лишь на последней минуте поединка. Даниэль Лигети вначале провел успешную атаку, пройдя за спину соперника. А затем красивым зацепом бросил соперника на четыре балла – 7:2, и стал новым чемпионом весовой категории до 125 кг.

Бронзовые финалы. Два победителя Коркинских турниров разных лет Балдан ЦЫЖИПОВ и Остап ПЕЧАНОК оспаривали первую бронзу в этом весе. Победу с футбольным счетом 2:1 одержал бурятский супертяж и повторил достижение прошлого года. А вот вторая бронза Зелимхану ХИЗРИЕВУ досталась «без боя», его соперник из Бурятии Батор ДОРЖИЕВ снялся со схватки из-за травмы.

Напомним, в этой весовой категории боролись два якутских борца Никита ХАБАРОВ и Эдуард МАКСИМОВ, но оба спортсмена проиграли свои первые схватки.

Чемпионы и призеры до 125 кг:

Даниэль Лигети (Венгрия)

Павел Кривцов (Россия)

Балдан Цыжипов (Россия)

Зелимхан Хизриев (Россия)