Золото и в кризис блестит: Спрос на золото значительно вырос в России

В 2022 году курс рубля начал сильно лихорадить на фоне введения жестких санкций. Это стало первым симптомом скорого наступления «золотой лихорадки» в России – россияне в целях защиты своих сбережений стали скупать вечные ценности из желтого благородного металла в слитках рекордными объемами. В прошлом году физическими лицами в РФ приобретено более 50 тонн золота, что превышает показатели прошлых лет более чем в 10 раз. Как сообщил эксперт АЭБ Семен Николаев, в республиканском Банке спрос на золото среди физлиц вырос в 23 раза по итогам 2022 года.

Главный специалист по работе с драгоценными металлами Алмазэргиэнбанка Семен Николаев отметил, что показатели продаж золота в России в 2022 году превзошли все ожидания и прогнозы, но это было вовсе не удивительно. Он подчеркнул, что драгоценный металл во все времена оценивался специалистами в сфере инвестиций как один из самых надежных защитных активов для сбережения накоплений.

«С древних времен золото обладает высокой ценностью, тысячелетиями стабильно выступает меновым эквивалентом в международной торговле. Безусловно то, что золото и сегодня сохраняет высокую ликвидность в мировой экономике. По мнению инвесторов, хранение денег в золоте обеспечивает надежную защиту вложений от девальвационных рисков и инфляционных потерь. Это так, потому что стоимость золота не сильно зависит от происходящего в финансовой системе – ни от изменений курса валют, ни от глобальных кризисов», – прокомментировал Семен Николаев.

По его словам, государственная политика в России направлена на повышение привлекательности золота как инвестиционного инструмента для сохранения сбережений – в прошлом году были приняты два важных закона, вводящих налоговые послабления в сфере обращения драгоценными металлами.

«В марте 2022 года подписан закон об отмене налога на добавленную стоимость на покупку золотых слитков для физических лиц. Ранее приобретение драгоценных металлов облагалось НДС по ставке 20%. Кроме того, в июне был временно отменен налог с прибыли физлиц при продаже золотых слитков. Эти два закона также выступили в качестве немаловажного фактора для повышения спроса на золото в России», – сказал Семен Николаев.

Эксперт АЭБ попросил обратить внимание потенциальных инвесторов на то, что при всех своих плюсах и достоинствах от вложений в золото также можно уйти в «минус» – нельзя с точностью предсказать, как будет меняться стоимость драгоценных металлов. Он добавил, что только в долгосрочной перспективе можно с практически полной уверенностью прогнозировать постепенное повышение цен на золото.

Семен Николаев подытожил, что в 2023 году интерес российских инвесторов к золоту должен остаться на высоком уровне в условиях инфляции, девальвационных рисков, отмены НДС на золотые слитки. Он резюмировал, что на данный момент вложения в золото являются хорошей альтернативой покупке валюты на фоне нарастания общей неопределенности в мировой экономике.

Представитель АЭБ Семен Николаев проинформировал, что в Алмазэргиэнбанке можно приобрести мерные золотые слитки 999,9 пробы весом от 5 до 999,9 грамм. Кроме того, есть возможность открыть обезличенный металлический счет по текущему курсу золота. Также в продаже имеются инвестиционные и памятные монеты из драгоценных металлов.

Более подробная информация о курсах металлов и стоимости слитков из драгоценных металлов в АЭБ можно найти на сайте Банка по следующей ссылке.