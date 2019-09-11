Золотая осень в Орто Дойду! Коллективные выезды в Охотничий дом!
Туристический комплекс Орто Дойду принимает коллективные заявки от 9-16 чел на теплый и уютный Охотничий дом! Территория раздолья и свободного времяпрепровождения. 1 чел. = 500 р, имеются спальные места, столы, скамейки, умывальник, обогрев!
Мангальная зона и дрова стоят рядом с домом (все включено в цену).
Вокруг золотой лес, свежий воздух, спокойствие и уединение! Лечь под деревце и подумать, почитать, пособирать дары природы, пожарить шашлычок, насладиться лучиками тепленького солнышка, мммм….. ))
Успей схватить теплые деньки за хвост, проведи время с родными или друзьями на природе!
Заряд энергии на целый год вы получите, посетив Место Силы Орто Дойду!
Мы ждем каждого гостя!
Приезжайте!
Наши контакты: 711227, 89246636777
Покровский тракт, 49 км.
orto-doydu.ru
@orto_doydu_restoran
Whatsapp +7 (999) 174-67-82