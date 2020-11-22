22.11.2020
13:03
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Спорт
Золотая медаль якутского гиревика
Якутский гиревик Иннокентий Кузьмин из Вилюйского улуса добился превосходного результата на чемпионате мира по гиревому спорту — завоевал золотую медаль. Он выполнил 74 подъема в длинном цикле среди ветеранов возрастной категории 50-54 лет, сообщает ЯСИА.
Иннокентий Кузьмин выступал в весовой категории свыше 85 кг и выполнил 74 подъема двух гирь за десять минут. Этот результат позволил уроженцу Вилюйского улуса завоевать золотую медаль чемпионата мира, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге. Отметим, его ближайшие преследователи совершили на четыре толчка меньше.
Напомним, накануне среди мужчин бронзовой медалью отметился уроженец Горного улуса Владимир Оленов, а Василий Беленков из Жиганского района стал вторым призером среди ветеранов.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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