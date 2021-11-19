«Золотая леди. Симпатии Интернета»
С 19 по 23 ноября 2021 года проголосуйте
и решите судьбу специальной номинации конкурса
«Золотая леди. Журфикс — 2021»!
Журнал «Журфикс» третий год подряд проводит конкурс «Золотая леди» — для стильных женщин 60+, которые отлично выглядят, ведут активный образ жизни и являются примером для младших поколений.
Победительница прошлогоднего конкурса «Золотая леди. Журфикс — 2020», Раиса Винокурова, преподаватель педагогического колледжа, 75 лет.
Обладатель титула «Золотая леди. Симпатии Интернета-2020» Карашаш Бекбатырова, 63 года
В нынешнем конкурсе принимают участие 25 прекрасных женщин. Узнать подробнее о них, увидеть больше фотографий вы можете на Инстаграм-странице @jurfix_jour.
Окончательные итоги и абсолютную победительницу определит жюри, в состав которого войдут представители журнала, партнёры проекта и известные в республике люди. Неизменный председатель жюри – Александр Подголов.
Главный приз — эксклюзивное колье от ювелирной компании «Киэргэ» и разворот с модной фотосессией в «Журфиксе». Также предусмотрены специальные и поощрительные призы от партнёров и друзей журнала.
Участница, набравшая большинство голосов в интернет-голосовании, получит звание «Золотая Леди. Симпатии Интернета» и специальный приз от организаторов. В связи с ограничениями, церемония награждения, как и в прошлом году, пройдет в zoom 26 ноября в 16.00.
Поддержите свою «Золотую леди»!
Генеральный партнер конкурса: компания «АЗБУКА».
Партнёры конкурса: «Киэргэ», «Diamond clinic».
Представляем участниц конкурса «Золотая леди. Журфикс – 2021»:
1. Тамара Андреева, 70 лет
2. Анастасия Аржакова, 74 года
3. Мария Борисова, 69 лет
4. Наталья Бурмако, 69 лет
5. Галина Васильева, 69 лет
6. Людмила Васильева, 68 лет
7. Анна Гоголева, 65 лет
8. Татьяна Дьякова, 69 лет
9. Александра Иванова, 82 года
10. Ольга Каленова, 63 года
11. Галина Киселева, 79 лет
12. Светлана Корнилова, 84 года
13. Юлия Корнилова, 62 года
14. Любовь Литвинцева, 66 лет
15. Любовь Лугинова, 70 лет
16. Клара Малыкайцева, 66 лет
17. Клавдия Мексярова, 75 лет
18. Галина Осипова, 74 года
19. Ольга Попова, 61 год
20. Маргарита Саввинова, 82 года
21. Елизавета Сергеева. 79 лет
22. Светлана Стручкова, 69 лет
23. Наталья Труфанова, 64 года
24. Лариса Явловская, 72 года
25. Елизавета Яковлева, 71 год
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