С 19 по 23 ноября 2021 года проголосуйте

и решите судьбу специальной номинации конкурса

«Золотая леди. Журфикс — 2021»!

Журнал «Журфикс» третий год подряд проводит конкурс «Золотая леди» — для стильных женщин 60+, которые отлично выглядят, ведут активный образ жизни и являются примером для младших поколений.

Золотая леди 2020 Раиса Винокурова

Победительница прошлогоднего конкурса «Золотая леди. Журфикс — 2020», Раиса Винокурова, преподаватель педагогического колледжа, 75 лет.

Симпатии Интернета Карашаш Бекбатырова

Обладатель титула «Золотая леди. Симпатии Интернета-2020» Карашаш Бекбатырова, 63 года

В нынешнем конкурсе принимают участие 25 прекрасных женщин. Узнать подробнее о них, увидеть больше фотографий вы можете на Инстаграм-странице @jurfix_jour.

Окончательные итоги и абсолютную победительницу определит жюри, в состав которого войдут представители журнала, партнёры проекта и известные в республике люди. Неизменный председатель жюри – Александр Подголов.

Главный приз — эксклюзивное колье от ювелирной компании «Киэргэ» и разворот с модной фотосессией в «Журфиксе». Также предусмотрены специальные и поощрительные призы от партнёров и друзей журнала.

Участница, набравшая большинство голосов в интернет-голосовании, получит звание «Золотая Леди. Симпатии Интернета» и специальный приз от организаторов. В связи с ограничениями, церемония награждения, как и в прошлом году, пройдет в zoom 26 ноября в 16.00.

Поддержите свою «Золотую леди»!

Генеральный партнер конкурса: компания «АЗБУКА».

Партнёры конкурса: «Киэргэ», «Diamond clinic».

Представляем участниц конкурса «Золотая леди. Журфикс – 2021»:

1. Тамара Андреева, 70 лет

Тамара Андреева, 70 лет Тамара Андреева, 70 лет

2. Анастасия Аржакова, 74 года

Анастасия Аржакова, 74 года Анастасия Аржакова, 74 года

3. Мария Борисова, 69 лет

Мария Борисова, 69 лет Мария Борисова, 69 лет

4. Наталья Бурмако, 69 лет

Наталья Бурмако, 69 лет Наталья Бурмако, 69 лет

5. Галина Васильева, 69 лет

Галина Васильева, 69 лет Галина Васильева, 69 лет

6. Людмила Васильева, 68 лет

Людмила Васильева, 68 лет Людмила Васильева, 68 лет

7. Анна Гоголева, 65 лет

Анна Гоголева, 65 лет Анна Гоголева, 65 лет

8. Татьяна Дьякова, 69 лет

Татьяна Дьякова, 69 лет Татьяна Дьякова, 69 лет

9. Александра Иванова, 82 года

Александра Иванова, 82 года Александра Иванова, 82 года

10. Ольга Каленова, 63 года

Ольга Каленова, 63 года Ольга Каленова, 63 года

11. Галина Киселева, 79 лет

Галина Киселева, 79 лет Галина Киселева, 79 лет

12. Светлана Корнилова, 84 года

Светлана Корнилова, 84 года Светлана Корнилова, 84 года

13. Юлия Корнилова, 62 года

Юлия Корнилова, 62 года Юлия Корнилова, 62 года

14. Любовь Литвинцева, 66 лет

Любовь Литвинцева, 66 лет Любовь Литвинцева, 66 лет

15. Любовь Лугинова, 70 лет

Любовь Лугинова, 70 лет Любовь Лугинова, 70 лет

16. Клара Малыкайцева, 66 лет

Клара Малыкайцева, 66 лет Клара Малыкайцева, 66 лет

17. Клавдия Мексярова, 75 лет

Клавдия Мексярова, 75 лет Клавдия Мексярова, 75 лет

18. Галина Осипова, 74 года

Галина Осипова, 74 года Галина Осипова, 74 года

19. Ольга Попова, 61 год

Ольга Попова, 61 год Ольга Попова, 61 год

20. Маргарита Саввинова, 82 года

Маргарита Саввинова, 82 года Маргарита Саввинова, 82 года

21. Елизавета Сергеева. 79 лет

Елизавета Сергеева. 79 лет Елизавета Сергеева. 79 лет

22. Светлана Стручкова, 69 лет

Светлана Стручкова, 69 лет Светлана Стручкова, 69 лет

23. Наталья Труфанова, 64 года

Наталья Труфанова, 64 года Наталья Труфанова, 64 года

24. Лариса Явловская, 72 года

Лариса Явловская, 72 года Лариса Явловская, 72 года

25. Елизавета Яковлева, 71 год

Елизавета Яковлева, 71 год Елизавета Яковлева, 71 год

«Золотая леди. Симпатии Интернета» 1. Тамара Андреева, 70 лет

2. Анастасия Аржакова, 74 года

3. Мария Борисова, 69 лет

4. Наталья Бурмако, 69 лет

5. Галина Васильева, 69 лет

6. Людмила Васильева, 68 лет

7. Анна Гоголева, 65 лет

8. Татьяна Дьякова, 69 лет

9. Александра Иванова, 82 года

10. Ольга Каленова, 63 года

11. Галина Киселева, 79 лет

12. Светлана Корнилова, 84 года

13. Юлия Корнилова, 62 года

14. Любовь Литвинцева, 66 лет

15. Любовь Лугинова, 70 лет

16. Клара Малыкайцева, 66 лет

17. Клавдия Мексярова, 75 лет

18. Галина Осипова, 74 года

19. Ольга Попова, 61 год

20. Маргарита Саввинова, 82 года

21. Елизавета Сергеева. 79 лет

22. Светлана Стручкова, 69 лет

23. Наталья Труфанова, 64 года

24. Лариса Явловская, 72 года

25. Елизавета Яковлева, 71 год Архив опросов Смотреть результаты