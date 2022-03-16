Золотая коллекция «Сахафильма»

В этом году кинокомпания «Сахафильм» планирует показать ретро-фильмы, снятые еще в далекие 90-е годы, сообщает ЯСИА. Еще одним знаменательным событием для якутян станет премьера фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», рассказала руководитель компании «Сахафильм» Сардана Саввина.

Фильм «Не хороните меня без Ивана» выйдет в прокат осенью. Кинокомпания планирует показать картину на различных кинофестивалях.

«Финальный монтаж посмотрели. Фильм основан на реальных событиях. Рассказывает историю дружбы якутского художника Ивана Попова с Егором Бересковым, который страдал от летаргического сна. Фильм поднимает очень много простых человеческих истин», — немного раскрыла сюжет фильма она.

В этом году государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» отмечает юбилей.

«В год 100-летия образования республики компании “Сахафильм” исполняется 30 лет. В 1992 году 23 июня по указу первого Президента республики Михаила Николаева была создана кинокомпания “Сахафильм”, которая заложила основы феномену якутского кино», — отметила Сардана Саввина.

В связи с этими знаменательными событиями кинокомпания «Сахафильм» подготовила ряд уникальных проектов.

«За эти 30 лет очень много материалов было снято. Более 140 работ различного формата. Есть большая коллекция старых работ, и мы создали список золотой коллекции «Сахафильма». Будем потихоньку возвращать зрителям ретро-фильмы – несколько игровых фильмов и документальных работ покажем на канале НВК «Саха». Также распространим по социальным учреждениям, школам, направим в ссузы и вузы, даже некоторые фильмы покажут заключенным в тюрьмах», — сообщила она.

Также она поделилась еще одной хорошей новостью. Так, «Сахафильм» покажет одну из первых работ компании – документальный фильм «Орто дойду». Фильм был снят 30 лет назад. «Это масштабная этнографическая картина, рассказывающая про народ саха. Фильм был снят на пленку и хранился в Госфильмофонде. Они оцифровали ее, и вышла очень мощная яркая картина в цифровом формате. Покажем в сетевых платформах и, возможно, в кинотеатрах республики», — подчеркнула Саввина.

Сардана Револьевна рассказала об еще одном запланированном проекте.

«Сняли цикл документальных фильмов «Истории Якутии», который предназначен для показа в школах республики. Цикл состоит из 12 работ об истории родной республики», — поделилась руководитель.

Кроме названных работ в течение года в кинозале кинокомпании и кинотеатрах республики будут транслироваться фильмы, которые уже завоевали любовь зрителей.