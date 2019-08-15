Золотая Эра Хип-Хопа: Легенды хард-кор рэпа из Нью-Йорка и Ростова-на-Дону

Петр Говоров и Компания «АВЕ» представляют 23 августа в ЦСП «Триумф» уникальный 3-часовой совместный концерт двух мощнейших рэп артистов с обеих сторон Атлантики! ЛЕГЕНДЫ хард-кор рэпа из Нью-Йорка ONYX и из Ростова-на-Дону Рем Дигга в программе «Золотая Эра Хип-Хопа».

Onyx — американская хардкор-рэп группа, образовавшаяся в 1988 году и добившаяся широкой известности в начале 1990-х годов. В оригинальный состав группы входили Fredro Starr, Suave и Big DS. В 1991 году к ним присоединился Sticky Fingaz.

Onyx считается одной из самых влиятельных и успешных групп в истории хип-хопа. В 1994 году за альбом Bacdafucup группа Onyx была номинирована на церемонии American Music Awards и победила в номинации «Лучший рэп-альбом» на церемонии Soul Train Music Awards.

Участникам группы принадлежат новаторские приёмы в области хип-хоп культуры. Группа принесла в хип-хоп слэм, который раньше можно было увидеть в толпе только на рок-концертах. Onyx также первая хип-хоп группа, которая начала заниматься стейдж-дайвингом, установила новую тенденцию лить воду в толпу во время концерта, манеру исполнять песни мрачным голосом, моду брить голову наголо.

Рем Дигга — признанный мастер слова и талантливый битмейкер, известный своими сольными работами, а также фитами с такими артистами, как Miyagi & Эндшпиль, Звонкий, Каста, Гуф, Баста и многими другими. Запоминающийся флоу, хлёсткие тексты, глубокая философская лирика и мастерские авторские биты вывели артиста в первый рэп-эшелон страны. Клип реперов Miyagi & Эндшпиль и Рем Дигга на песню «I Got Love» набрал более 300 млн.просмотров!

На концертах Рем Дигга часто импровизирует со стилем читки, добавляя трекам неожиданных красок, что делает каждое выступление Романа уникальным и незабываемым.

В концерте также примут участие: рэп-группы Urban Rhyme, Муравейник, Ночная смена, Обратная сторона, ЮНАЙТЕД 69, Jeedda и Yakutsk City Breakers.

Начало в 19:00.

Стоимость билетов: первые 500 билетов на танцпол за 2500 руб. по акции. Успевайте!

Возраст: 16+